La emotiva carta con la que Avicii se despidió

Avicii dejó una carta de despedida para sus seguidores antes de retirarse de los escenarios cuando empezaron sus problemas de salud

Tras la lamentable noticia sobre la muerte de Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, el mundo de la música electrónica está de luto. A pesar de que no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte, se asocia a su retiro de los escenarios en 2016.

De acuerdo con Publimetro, hace dos años, el Dj anunció por medio de su página web que abandonaría su carrera musical, al menos temporalmente, para explorar otros campos y tener más tiempo para su vida privada.

He decidido que en este 2016 tendrán lugar mi última gira y últimos conciertos, publicó pero también dejó abierta la posibilidad de regresar.

A continuación la carta de despedida que dejó Avicii a su seguidores.



"Hola Mundo,

Gracias por dejarme cumplir muchos de mis sueños. Siempre estaré agradecido por haber vivido y logrado todo lo que tengo con la ayuda del equipo a mi alrededor y mis queridos fans. Gracias a todos mis compañeros en el negocio de la construcción de un nuevo movimiento que tomó al mundo por sorpresa y tuve la suerte de estar en el medio de ella. Gracias a todos mis socios a través de los años que creían en lo que yo he creado y que querían amplificar mi trabajo a una presencia verdaderamente global.

En primer lugar y ante todo gracias a mi hermano y socio, ha sido una carrera loca y solo ha sido posible a través de nuestros esfuerzos de colaboración, yin y el yang, el hermano, al administrador hermano para el artista. Siempre voy a apreciar este camino con usted no importa dónde conduce desde aquí. Podría escribir mucho más, pero nuestro viaje está lejos de haber concluido.

¡Gracias a todos en la noche, un agradecimiento especial a todos los que han sido parte del equipo desde el primer día y sin su dedicado trabajo duro que no estaría aquí. Gracias especialmente a Carl Vernersson, Filip Holm, Marcus Lindgren, Victor Lee y Panos Ayassotelis.

Gracias a los equipos de Johnny Tenander, Per Sundin, Max Hole, Neil Jacobson y Joakim Johansson en ningún orden en particular. Su lealtad y el trabajo duro en la etiqueta y la publicación de los frentes me han permitido sentir siempre como alguien que nos respaldó en su corte, y eso me ha dado la confianza musical que he necesitado. Gracias.

Gracias Robb Harker, Malik Adunni, David Brady, Andrew McKeough, Rob Woo y Félix Alfonzo – que ayudó a introducir gira para mí de la manera más funcional posible para un chico de mi edad y mi camino podría haber sido mucho más oscuro si no fuera por su apoyo personal a un punto tan crucial. Gracias Baddredine Semi por todo su apoyo personal, charlas y ayudarme en mi crecimiento. Tengo una sensación extraña que podría estar muerto si no fuera por ti y siempre te amaré y apoyarle.

Gracias a Ciara Davy, Michael "Curly" Jobson y el equipo MJM, Harry y Charlie Bird Alves para hacer mis años de gira increíble durante los mejores tiempos y durante el peor. Espero que encontremos una manera de seguir trabajando juntos.

¡Gracias a todos los artistas, músicos y compositores que han ayudado a desarrollar musicalmente y personalmente, la lista es larga, pero no hay nadie con el que he trabajado donde no he aprendido algo.

Un enorme gracias a todos mis amigos en la industria. Gracias Jesse espera en XS por haber sido un gran amigo para mí y una piedra en aguas turbulentas. También gracias enormes en ningún orden en particular a Jonathan Schwartz, Austin Leeds, Pete Moutso, Dave Grutman, Noah Tepperberg, Jason Strauss, Sean Christie, Carlos Correal, Rob Fernández, Eddie Dean, Adam Russakoff, Mike Satsky, Trecia Laird, Lisa Pillette, Marcella Barrett, Zoe Stainsby, Joe Bellioti, Yann y Romain Pissenem, John y Paul en Ibiza, Fricko, Sean, Marcus, Awat, Lucas, Ludde, Calle, Johannes, Filip, Levan, Otto, Oliver, mis hermanos David y Anton, mi hermana Linda, mis padres y Anki Klas. Gracias a todos los que yo no incluyó en este momento. Ha habido demasiadas personas por mencionar en una sola sesión que tuvo un impacto en mí en esta industria y lo siento si me olvido algunos de ustedes. Pero por si fuera poco gracias a todos los fans que han comprado una boleta, comprado una canción o la han descargado, ha comentado mensajes u odiado a ellos. Sus pensamientos y sus ideas acerca de la música que me ayudó a evolucionar y les debo todo lo que tengo.

Mi camino ha estado lleno de éxito, pero no ha llegado sin sus golpes. Me he convertido en un adulto durante su crecimiento como artista, he llegado a conocerme mejor a mí mismo y darme cuenta de que hay muchas cosas que quiero hacer con mi vida. Tengo gran interés en diferentes áreas pero hay tan poco tiempo para explorarlas.

Hace dos semanas, me tomé el tiempo para conducir a través de los EE.UU. con mis amigos y equipo, con tan sólo mirar y ver y pensar en las cosas de una manera nueva. Realmente me ayudó a comprender que tenía que hacer el cambio que había estado luchando por un tiempo.

Mis opciones y carrera nunca han sido impulsadas por las cosas materiales, aunque estoy agradecido por todas las oportunidades y las comodidades de mi éxito. Yo sé que estoy feliz de ser capaz de viajar por todo el mundo y llevar a cabo, pero no tengo demasiado tiempo para la vida de una persona real detrás del artista.

Yo sin embargo, nunca voy dejar de lado la música – Voy a seguir para hablar con mis fans a través de él, pero he decidido este 2016 será mi última gira y la última muestra. Vamos a hacer que se vayan con una explosión!

Una parte de mí no puede decir nunca más, yo podría estar de vuelta... pero no voy a estar de vuelta.

Tuyo para siempre, Avicii"

