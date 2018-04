Música

El DJ sueco Avicii pudo haber muerto de una pancreatitis

A pocas horas de que se anunciara oficialmente el fallecimiento de Avicii, las teorías sobre su muerte invaden las redes

REDACCIÓN 20/04/2018 06:50 p.m.

La teoría sobre la muerte de Avicii (FOTO TOMADA DE WEB)

Esta mañana se anunció la lamentable y prematura muerde del Dj sueco Avicii, su representante confirmo la noticia a través de una declaración enviada a bilboard. La causa de su muerte no ha sido revelada pero en redes sociales ya hay varias teorías de lo que pudo haber terminado con la vida de Tim Bergling a los 28 años.

De acuerdo con Newsweek, hace unos años, Avicii se retiró de los escenarios por padecer ¬†pancreatitis, enfermedad que provoca la inflamación del páncreas. Puede desaparecer en unos cuantos días o convertirse en una enfermedad crónica, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. La pancreatitis puede provocar dolor en la parte superior del abdomen. Quienes padecen esta enfermedad pueden experimentar síntomas como náuseas, fiebre, pérdida de peso y taquicardia. Una de las causas es "el alto consumo de bebidas alcohólicas". El consumo excesivo de alcohol de Avicii contribuyó a su enfermedad, informó Variety este viernes, y beber alcohol es algo que se desaconseja a las personas que padecen pancreatitis.

Este padecimiento puede ser tratado con analgésicos y fluidos intravenosos. En algunos casos, puede requerirse una operación quirúrgica.

Apenas el año pasado, el músico anunció que dejó de actuar en 2016 por las complicaiones de salud que lo llevaron a una extirpación de apéndice y la vesícula biliar dos años antes.

"TODOS ALCANZAMOS UN PUNTO DE NUESTRAS VIDAS Y EN NUESTRAS CARRERAS EN EL QUE COMPRENDEMOS QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS", anunció Avicii el año pasado en su sitio web. "Para mí, es crear música. Para eso vivo, y siento que he nacido para ello".

Studiomode ?? Una publicación compartida de Avicii (@avicii) el 20 Oct, 2017 a las 9:00 PDT

El año pasado dejé de presentarme en vivo, y muchos de ustedes pensaron que todo se había acabado. Pero el fin de la vida nunca significó el fin de Avicii o de mi música. En lugar de ello, volví al lugar donde todo esto cobró sentido: el estudio, continuó. La próxima etapa tendrá que ver con mi amor por crear música para ustedes. Es el principio de algo nuevo. Espero que ustedes lo disfruten tanto como yo.

Being in the studio for me is being home. Una publicación compartida de Avicii (@avicii) el 26 Nov, 2017 a las 6:04 PST

La inesperada muerte de Avicii fue anunciada por su publicista. "Es con profunda pena que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue hallado sin vida en Muscat, Omán, este viernes 20 de abril por la tarde, hora local", dijo su publicista Diana Baron. "La familia está devastada y les pedimos a todos que por favor respeten su necesidad de privacidad en este difícil momento. No se harán más declaraciones".

Hey brother ?? Una publicación compartida de Avicii (@avicii) el 26 Ene, 2018 a las 10:05 PST



