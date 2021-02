Dan de baja mil 200 trabajadores de Salud en Oaxaca

OAXACA (La Silla Rota) .- A tan solo días de asumir el cargo, el secretario de Salud de Oaxaca, Juan Díaz Pimentel informó que 3 mil 200 trabajadores de contrato y aviadores detectados fueron dados de baja, ya que “engordaban” en 60 millones de pesos la nómina quincenal de la dependencia y complicaban el cumplimiento de los sueldos de los trabajadores del sector.

Luego de que este martes, mediante una circular, se informó de la prorroga en el cumplimiento del pago para 5 mil trabajadores regularizados de la primera quincena de enero para el mes de febrero, debido al retraso de la asignación de recursos por parte del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPS), el funcionario anunció que habrá reordenamiento de la nómina.

En el oficio señala que “en ejercicios anteriores si bien el pago se ha hecho de forma oportuna, este ha sido a un costo inaceptable e ilegal ya que se ha dispuesto de recursos que forman parte de las percepciones del personal de base y que corresponde a las retenciones para el pago del ISR, ISSSTE, así como para el pago a terceros, lo que trae consecuencias que afectan gravemente la situación de los trabajadores de cara a su jubilación”.

A raíz de esta situación, el secretario reveló el desorden administrativo existente al interior de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), luego de que recibió a la dependencia con un pasivo de más de 6 mil millones de pesos y un déficit anual de mil 700 millones de pesos.

“Si siguiéramos así y no frenamos esta situación, al final de sexenio tendríamos pasivos por más de 15 mil millones de pesos y la secretaría no tendría viabilidad financiera”.

Mencionó que en el caso de los trabajadores regularizados debido a que el REPS no radica a tiempo el recurso, este se estaba tomando de los trabajadores de base lo que implica desvío de recursos que puede derivar en un procedimiento penal que no está dispuesto a asumir.

Se comprometió a realizar las gestiones necesarias para que el recurso se radique lo más pronto posible y buscar esquemas que permitan superar esta deficiencia a futuro.

Mientras que, dijo, de los 3 mil 200 trabajadores que fueron dados de baja, 2 mil 200 estaban bajo contrato a quienes se les renovaba cada dos meses y mil más se trata de aviadores que cobraban un sueldo sin trabajar.

Quincenalmente, manifestó, se erogan 202 millones de pesos para los pagos a los trabajadores, lo que representa 4 mil 888 millones de pesos anuales y sólo una mínima cantidad se contaba para mejorar el sector salud.

“Es de locura y eso vienen de administraciones anteriores que, sin tener el soporte presupuestal ni autorización de la federación, contrataron personal y engañaron a los trabajadores, pero a esos trabajadores se les renueva cada dos meses contrato ya no se les renovó y no se tiene ninguna obligación con ellos, pueden acudir a las instancias que consideren”, dijo.

Díaz Pimentel dijo que no hay marcha atrás, toda vez que si no se depura la nómina no se podrá brindar un mejor servicio y de calidad a los oaxaqueños.