Así reaccionaron los fans luego de ver "Avengers: Infinity War

REDACCIÓN 27/04/2018 06:06 p.m.

En la madrugada de este viernes 27 de abril se estrenó "Avengers: Infinity War", los afortunados en ver la película reaccionan en redes, afirman que es la mejor película de superhéroes que Marvel ha hecho.

De acuerdo con Grupo Fórmula, "Avengers" causó tanto furor entre quienes ya la vieron que, incluso, tuvieron sentimientos encontrados: "No sé cómo me siento si triste, angustiado, feliz o enojado...", escribió uno de los fanáticos de la secuela.

Esto es lo que opinan de "Avengers: Infinity War", sus primeros espectadores:

La verdad que no se comoe siento, si triste, angustiado, feliz o enojado... Solo puedo decir que Avengers: Infinity War es una de las mejores películas que he visto y, definitivamente, la mejor de Marvel. ??????? pic.twitter.com/5TX0hSexIh

No puedo creer que una película de Avengers me hiciera sentir más emocionado que The Last Jedi#InfinityWar