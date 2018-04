Cine

¡Toma Nota! Esto es lo que debes saber antes de ver "Avengers: Infinity War"

¿Quieres ver "Avengers: Infinity War" pero te falta ver algunas películas de Marvel? No te preocupes, estos son los 10 datos esenciales para ver la batalla de s

25/04/2018

10 datos que necesitas saber antes de ver "Avengers: Infinity War" (FOTO TOMADA DE WEB)

La cuenta regresiva por el estreno de "Avengers: Infinity War" esta por terminar, pero si aún no tienes el contexto de las películas anteriores de Marvel para ver la última película de los Vengadores, no te preocupes, aquí te traemos todo lo que debes saber antes de ver la batalla de superhéroes más esperada del año.

De acuerdo con Chilango, este 27 de abril se estrena "Avengers: Infinity War" y, aunque se han hecho muchas especulaciones, esto es lo que debes saber de la cinta número 19 del Universo Cinematográfico de Marvel.

1. El deseo de Thanos

La trama se centrará en el deseo de Thanos (Josh Brolin) de conseguir todas las Infinity Stones para convertirse en el ser más poderoso del Universo. Su cometido es destruir la mitad de la vida en el Universo para «purificarlo».

2. Los superhéroes no son inmortales

Cuando vino a México, el director Joe Russo nos dijo que debemos prepararnos para muchas sorpresas. Se rumora que no todos los héroes que conocemos la librarán. En el cómic de Civil War muere el Capitán América, así que se ha concluido que él será uno de los desafortunados. Además, Chris Evans ha confirmado que después de estas dos cintas dejará de interpretar al personaje.

3. Más de un villano

Aunque Thanos es el villano que todos esperamos, no será el único presente en la cinta. Carrie Coon –a quien amamos gracias a Fargo y The Leftovers– se encargará de interpretar a Proxima Midnight, uno de los miembros de la Black Order.

4, Sin Ant-man y sin Hawkeye

Muchos fanáticos han notado la ausencia de Ant-Man y Hawkeye en los posters y adelantos del filme. Esto quiere decir que es muy probable que no los veamos en esta cinta. Sin embargo, los realizadores han asegurado que tendrán una participación importante en la segunda entrega. Después de varias películas ausente, Avengers: Infinity War marca el regreso de Samuel L. Jackson como Nick Fury. Y claro, lo acompaña Cobie Smulders como Maria Hill. También podremos ver a Tom Vaughan-Lawlor como Ebony Maw y a Terry Notary como Cull Obsidian

5. 64 personajes

Una de las razones por las que morimos por ver Avengers: Infinity War es que tendrá la presencia de 64 personajes que ya conocemos de alguna de las 19 cintas del Marvel Cinematic Universe.

6. Así empezó todo

La fase de los Avengers terminará al ver Avengers: Infinity War. Vale la pena recordar que todo empezó con Iron Man, un playboy multimillonario que cambia su mentalidad después de casi morir en un ataque terrorista. Tony Stark, entonces, utilizó su conocimiento tecnológico para crear un traje de hierro con el fin de defenderse y luchar contra aquellos que usan el terror y el poder para subyugar a los débiles. Desde entonces, el universo de héroes ha crecido. Se unieron héroes que son dioses, medio dioses, doctores de las artes místicas, humanos con la química corporal alterada, super soldados, espías, miembros de razas alienígenas, experimentos científicos que salieron bien, e incluso un árbol parlante.

Si piensas ver todas las precuelas antes de ver Avengers: Infinity War, estas son: tres de Iron Man (Iron Man, Iron Man 2 y Iron Man 3), The Incredible Hulk, dos de Thor (Thor y Thor: Ragnarok) tres de Capitan America (The First Avenger, The Winter Soldier y Civil War)), Marvel´s The Avengers, The Dark World, dos de Guardianes de la galaxia (Guardians of the Galaxy y Guardians of the Galaxy Vol.2), Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming y Black Panther. Tardarás 7 días, 14 horas y 29 minutos en verlas todas. Suerte.

7. El guión más secreto del cine

Se ha tratado de mantener en secreto la trama de Avengers: Infinity War a tal nivel, que algunos de los actores principales recibieron guiones falsos o solo las páginas con sus escenas. Uno de ellos fue Tom Holland, a quien limitaron después de que revelara muchos detalles de Spider-Man: Homecoming.

8. ¿Dónde están las Gemas del Infinito?

La Space Stone: Después de lo sucedido en la primera cinta de los Avengers, Thor se lleva esta pierda a Asgard para resguardarla.

La Reality Stone: La vimos en Thor: The Dark World como la nube roja que casi mata a Jane (Natalie Portman). La última vez que la vimos fue cuando la entregaron a The Collector (Benicio del Toro) para que la cuidara.

La Power Stone: Destrozó el hogar de The Collector y fue llevada por los Guardians of the Galaxy a la policía intergaláctica Nova Corps.

La Mind Stone: Fue la que ayudó a dar vida a Vision, quien tiene la piedra incrustada en la cabeza.

La Time Stone: Doctor Strange la utiliza para cambiar el espacio-tiempo, está salvaguardada por los Masters of the Mystic Arts.

La Soul Stone: No sabemos dónde está, ya que no ha aparecido en la saga.

Infografía de Pictoline.com

9. ¿Todos los Avengers se llevan bien?

Es importante recordar que Iron Man y Captain America siguen peleados. Por otro lado, Black Widow huyó por recomendación de Tony Stark. Esto hace que las apuestas sean mayores, ya que hay conflictos internos dentro de este grupo de superhéroes.

10. ¿Qué rumbo tomarán los Avengers?

Este duo de cintas dará paso a una nueva etapa en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde unos personajes partirán y otros llegarán. La realidad es que Marvel no tiene planeado parar con una de las franquicias más exitosas en la historia del cine.

Mientras esperas el estreno, te dejamos el último tráiler:

an

