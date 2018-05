Video

La escena de "Avengers: Inifinity War" que eliminaron para cambiar la historia

Esta escena fue un parteaguas para el destino de los Vengadores en Inifinity War

REDACCIÓN 03/05/2018 06:18 p.m.

Descubren escena eliminada de "Avengers: Infinity War" (FOTO TOMADA DE WEB)

La siguiente nota puede contener spoilers, si no has tenido suficiente con los memes que circulan en redes y te reúsas a no ver la película, sigue leyendo, pero no nos hacemos responsables de la posible desilusión que estas a punto de enfrentar.

"Avengers: Inifinity War" ha dejado un vacío en el corazón de todos los fans de Marvel, no cabe duda que ver a muchos de nuestros héroes desvanecerse ante el poder de Thanos nos ha puesto en desesperación por saber como terminará la guerra por las gemas del infinito.

De acuerdo con Vix, han surgido cientos de teorías de como revivirán los Vengadores que murieron tras el chasquido de Thanos. Una de estas teorías, abierta a imaginación de los fans, rodea al buen Hulk y al papel que desarrolló en la cinta.

Cómo recordarás, en uno de los primeros tráilers de Avengers se veía a Hulk en toda su gloria, uniéndose a la batalla de Wakanda en toda su enorme y verde "humanidad":

¿Lo notaste? Aquí el momento de la verdad:

Por alguna razón, en la edición final de la película, en lugar de ese épico momento tenemos a un Bruce Banner muy reñido con su alter ego, tanto que tuvo que pelear dentro del Hulkbuster en prácticamente toda la película, y sí, aunque su desempeño merece una "palmadita en la espalda", la verdad es que muchos esperábamos ver más de Hulk peleando de forma tradicional.

ENCUENTRAN AL DOBLE DE SPIDER-MAN Y ES MEXICANO

No sólo la escena del tráiler "nos prometió" ver a Hulk apoderado de Bruce Banner y fuera del Hulkbuster, un par de juguetes alusivos a la cinta, cuyas imágenes se filtraron desde hace unos meses a través de redes sociales, hacían énfasis en otro épico momento. Todo parece indicar que, además de correr con el resto del equipo, se planeaba una salida espectacular del mencionado exoesqueleto para Bruce:

Primero, destaca este set nombrado Hulk Out Hulkbuster, de Hasbro. Incluye algunas frases que presuntamente pertenecían al gigante verde en Infinity War. Ya está a la venta así que puedes adquirirlo para recrear la escena de Wakanda del tráiler.

Otra pieza clave es esta figura "Funko Pop!", que será exclusiva de la tienda Gamestop y estará a la venta a partir del 4 de mayo.

Al ser Hulk un personaje tan importante en la saga, es muy probable que su intervención hubiera roto menos corazones de los fans, ¿no lo crees? Hubo tantas historias posibles que pudimos haber visto con el gigante verde en pantalla... Tal vez a la próxima.

¡ALERTA DE SPOILERS! LOS MEMES QUE SOLO ENTENDERÁS SI YA VISTA "AVENGERS: INFINITY WA"

an

LEA TAMBIEN Miley Cyrus lanza colección de Converse para Bershka Estos son los diseños que Miley Cyrus creó para Converse y que podrás encontrar en Bershka

LEA TAMBIEN Maquillista de "Venga la Alegría" deja como "payaso" a modelo en vivo El video fue compartido en YouTube y usuarios de redes no tuvieron compasión con la maquillista de "Venga la Alegría"

LEA TAMBIEN ¿Por qué se celebra el Día del Albañil y el de la Santa Cruz? El 3 de mayo se festeja a los albañiles y a la Santa Cruz pero, ¿de dónde vienen esa tradiciones? Aquí la respuesta