Lo callaron con golpiza por contar final de "Avengers: Endgame" en cine

REDACCIÓN 27/04/2019 04:13 p.m.

El mundo se volvió loco por la película de "Avengers: Endgame", cines abarrotados de gente, guerra por los boletos del estreno y una ola de spoilers es solo un poco del recuento de los daños por vel el final de la batalla contra Thanos, pero un hombre en Hong Cong se ganó el odio de la gente.

De acuerdo con Grupo Fórmula, pese a que los protagonistas de Avengers hicieron un video para pedirle a sus fans no dar a conocer las escenas claves de la película, no faltó quien no dudó en hacer todo lo contrario.

Medios locales informaron que el joven se encontraba afuera de un cine en Causeway Bay, Hong Kong, y les contó los spoilers a las personas que estaban formadas para entrar a la función.

Las personas reaccionaron de manera violenta y le propinaron una golpiza por arruinarles la película.

¿Justicia?

an

LEA TAMBIEN Mexi Log Fest: arte, música y surf extremo conquistarán las playas de Zihuatanejo Guerrero continúa con sus Importantes eventos deportivos; Playa La Saladita, en Zihuatanejo reunirá a los mejores surfistas del mundo con el Mexi Log Fest.