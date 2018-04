UNIVERSO MARVEL

¿Cuánto debes esperar para el estreno de Avengers 4?

Después del estreno de Avengers: Infinity War, los fans no pueden esperar a saber qué pasará en la próxima entrega de Marvel

Este 27 de abril se estrenó la película Avengers Infinity War, la cual ha sido calificada por los fanáticos como una de las mejores películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, algunos no pueden esperar a saber más sobre cuándo se estrenará Avengers 4 y qué se puede esperar de la próxima película.

La verdad que no se comoe siento, si triste, angustiado, feliz o enojado... Solo puedo decir que Avengers: Infinity War es una de las mejores películas que he visto y, definitivamente, la mejor de Marvel. ??????? pic.twitter.com/5TX0hSexIh — Pablo Muadi (@PabloMB195) 27 de abril de 2018

En La Silla Rota traemos algunos datos que debes saber sobre la siguiente entrega de los superhéroes favoritos de Marvel:

¿Cuándo se estrena Avengers 4?

El estreno mundial de la próxima película fue confirmado por los directores Joe y Anthony Russo para el 3 de mayo de 2019 en Estados Unidos.

La película aún no cuenta con un título oficial pues confirmaron que no se llamará "Avengers: Infinity War – Part 2" como estaba previsto y debido a que afirmaron que el título en sí sería un gran spoiler, no tendrá uno sino hasta mucho después de que la cinta se estrene.

Sin embargo, en diversas páginas de la web circula el nombre de " Avengers: Endgame".

¿Qué películas de Marvel saldrán antes de Avengers 4?

Antes de que Avengers 4 se estrene, se esperan dos cintas más que tendrán relación con la última entrega de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel:

Ant-Man and the Wasp se estrenará el 6 de julio de este año

Captain Marvel para el 8 de marzo de 2019

Elenco confirmado para Avengers 4

- Robert Downey Jr. como Tony Stark / Iron Man

- Chris Evans como Steve Rogers / Captain America

- Scarlett Johansson como Natasha Romanoff / Black Widow

- Chris Hemsworth como Thor

- Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk

- Don Cheadle como Rhodey Rhodes / War Machine

- Danai Gurira como Okoye

- Bradley Cooper como Rocket

- Josh Brolin como Thanos

- Karen Gillan como Nebula

- Winston Duke como M´Baku

- Jeremy Renner como Clint Barton / Hawkeye

- Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man

- Evangeline Lilly como Hope van Dyne / The Wasp

- Michael Douglas como Hank Pym

- Jon Favreau como Happy Hogan

- Tessa Thompson como Valkyrie

- Brie Larson como Carol Danvers / Captain Marvel

- Michelle Pfeiffer como Janet Pym

Si no has visto Avengers Infinity War, te dejamos un video con las películas que debes ver antes para poder entenderle a la película.



Y... a esperar un año hasta el estreno de Avengers 4.

Después de ver Infinity War y tener que esperar a Avengers 4 pic.twitter.com/7c0F0lEm72 — Mymouth (@ElMayboca) 27 de abril de 2018

