Avance del Congreso casi nulo; no ha cumplido con plazos

En lo que va del primer año de la legislatura del Congreso de la Ciudad de México se han presentado 455 iniciativas, 648 puntos de acuerdo y solo se han dictaminado un poco más de 100, incluso los diputados no han cumplido con los plazos que la Constitución estipuló para legislar las leyes secundarias.

De acuerdo con diputados de oposición esta primera legislatura ha sido muy deficiente en comparación con la Asamblea Legislativa, debido a que el partido mayoritario: Morena no ha cumplido los procesos parlamentarios que se establecen tanto en el Reglamento como en la Ley Orgánica del Congreso y eso ha atrasado el trabajo legislativo.

Además de las leyes secundarias que esta primera legislatura tenía que haber creado en lo inmediato, no se han realizado los nombramientos de los consejeros del Sistema Anticorrupción, siendo la única entidad del país que no lo ha hecho, ni los de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, a pesar de que los plazos ya caducaron.

En tanto, Morena argumentó que si no han aprobado las iniciativas de ley mandatadas por la Constitución es porque no se han logrado los consensos necesarios, debido a que los procesos se han complicado en el camino, así como los plazos establecidos por los constituyentes fueron muy cortos.

El diputado del PAN, Christian Von Roehrich lamentó que Morena no cumple los procesos parlamentarios que indica el reglamento como son las dictaminaciones, turno a comisiones y debates previos.

"A pesar de que hay reglas claras, un reglamento, el partido mayoritario se lo brinca por el arco del triunfo, no tiene el detalle con cumplir con la normatividad, más allá de los conflictos internos que tengan como grupo parlamentario, deben de cumplir con la ley, es decir dictaminan como quieren, muchas veces se desecha una iniciativa sin fundamentar, la rechazan sin presentarla en el pleno y eso violatorio de la ley", señaló el diputado del PAN, Christian Von Roehrich.

Señaló que la mayoría de las comisiones no están dictaminando, también se ha observado que congelan las iniciativas. "No quieren que se discuta o presente ante el pleno para que se haga la discusión y el debate. Muchas de las iniciativas que se han dictaminado se han rechazado".

Consideró que falta más nivel legislativo y celeridad. Le parece preocupante que Morena haya presentado más reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso que a otras disposiciones.

"Esto para tener control absoluto, por ejemplo tanto la Presidencia de la Mesa Directiva como la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, que pertenecen a un mismo grupo parlamentario, las quieren reformar para que no haya rotación de partidos y quedarse con ellas los tres años que dura la legislatura", apuntó el panista.

También hay un problema grave en turnos, a pesar de que con ley en mano se argumenta en la curul o en la tribuna que debe de turnarse a las comisiones correspondientes que tienen que ver con el tema, las llevan a otras comisiones que no tienen nada que ver.

"Por ejemplo quisieron cambiar el turno de la iniciativa de ley de participación ciudadana. Morena, PAN y PT, cada grupo, presentó su iniciativa. Lo que quiere Morena es desaparecer los comités ciudadanos y el presupuesto participativo, también viene el tema de la revocación del mandato. Ellos solo quisieron turnarla a una sola comisión, la de participación ciudadana, pero no quisieron mandar a la de asuntos político electoral".

Eso lo quisieron cambiar una vez que se había aprobado en el pleno, por ley no se puede hacer, agregó Von Roehrich.

En ese sentido, el legislador José Triana en su momento apeló por tener de vuelta a la Comisión de Asuntos Político Electorales, una iniciativa de participación democrática y democracia directa, la cual fue enviada, sin explicación, a la Comisión de Participación Ciudadana, por lo que se solicitó una ampliación de turno para su análisis, fue concedido por la Mesa Directiva, pero no regresada a Político Electorales como debiese por la naturaleza del tema.

Otras de las faltas se cometió el 7 de marzo con el tema de la Guardia Civil, el diputado Jorge Triana expuso violaciones a la normatividad por parte de la Mesa Directiva al omitir la fase de debate en el dictamen y los cinco días obligatorios para su análisis, previo a su llegada.

"El documento para crear la Guardia Nacional no respetó procesos parlamentarios y la Mesa Directiva nunca "cantó" y/o convocó a sesión extraordinaria para debate, solo para aprobación", indica una queja presentada.

Para la iniciativa de la Reforma Educativa, el presidente de la Mesa Directiva presuntamente violó y alteró el reglamento interno, ya que no se cumplieron los cinco días hábiles para analizar y discutir el dictamen, acusó Triana.

El diputado Víctor Hugo Lobo Román del PRD dijo que a pesar de que la agenda de la primera legislatura del Congreso ya estaba definida y se tenía que establecer como prioritaria, no ha habido el interés de la mayoría. Indicó que Morena ha preferido proponer iniciativas no relevantes como la prohibición de la venta de la cerveza fría.

"Es grave que se haya pasado el primer año de la legislatura sin que se haya aprobado prácticamente ninguna ley constitucional. Las únicas modificaciones que hemos hecho a la Constitución formalmente en ese sentido ha sido para cambiar los plazos y darle más tiempo a las comisiones como en el caso del Sistema Anticorrupción, Participación Ciudadana o Instituto de Planeación".

También coincidió que se ha violado el reglamento en el tema de los debates, pues intentan imponer la mayoría.

Otro de los elementos que han retrasado el trabajo legislativo son los cambios a la coordinación. "Quitaron a los vicecoordinadores y en el tema de las áreas operativas funcionales las 300 posiciones de estructura que tiene el Congreso no tienen ninguna donde hayan propuesto a alguien, ellos dispusieron de toda esa nómina para poner a personas, desde mi particular punto de vista, que no tienen la experiencia ni conocimiento y es así que no hay documentos".

Las unidades que deberían de ser de soporte como la de Análisis de Estudios Legislativos, la de Finanzas o la del Centro de Estudios de Género no han presentado documentos que sustenten su trabajo.

Reiteró que no hay avances en el Congreso ni si quiera a casi un año de la primera legislatura en la página de internet no hay un diario de debates. "Estamos como sin historia , técnica ni legalmente se ha hecho nada de manera oficial. Faltan 26 modificaciones o leyes nuevas en organismos autónomos".

"RETRASO EN TRABAJO LEGISLATIVO POR CULPA DE CONSTITUYENTES"

El legislador de Morena, Ricardo Fuentes señaló que la tardanza tanto en dictaminar las iniciativas como en aprobar los mandatos y leyes secundarias de la Constitución de la Ciudad de México se debe a los plazos tan anticipados que establecieron los diputados constituyentes.

"Tenemos que hacer cumplir esa Constitución y vemos que los tiempos que nos marcaron fueron muy cortos, entonces hemos aplazado no por falta de ganas ni apatía, sino porque el proceso de discusión ha sido complejo y se requiere la consulta, pues así lo mandata la Constitución".

Por ejemplo, la Ley de Derechos de los Pueblos Originarios no se puede votar en un periodo extraordinario si se da la siguiente semana y en caso de que salga antes el dictamen, primero se tiene que consultar.

Uno de los asuntos pendientes que mandató la Constitución es la transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía. Hay una comisión encargada de este proceso.

"No se puede hacer de la noche a la mañana y tiene que haber un tránsito. En eso nosotros somos un mecanismo coadyuvante para que vayamos viendo en ese proceso cuál es la normativa que está en su ámbito de competencia, pero que le dé los elementos para que después ellos hagan sus reglamentos y programas, y que no entren en contradicción con las disposiciones legales".

Las iniciativas pendientes o detenidas

- Comisión para la designación de los consejeros ciudadanos para el sistema Nacional Anticorrupción.

- Proceso para la designación de los consejeros del Sistema de Radiodifusión de la Ciudad de México.

- Nombramiento de los consejeros ciudadanos de la PAOT.

- Ley de Seguridad Ciudadana y foros de consulta.

- Transición de la PGJ a FGJ.

- Ley de Participación Ciudadana.

- Ley de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Crear el protocolo para la consulta de la ley reglamentaria de los artículos 57 58 y 59.

- Ley de planeación y prospectiva de la Ciudad de México.





fmma