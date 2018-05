ELECCIONES 2018

INE avala promociones de 'chelas' gratis si AMLO gana

Javier Alatorre declina como moderador del tercer debate presidencial; entra Leonardo Curzio para acompañar a Carlos Puig y Gabriela Warkentin

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), hizo válido que dueños de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas ofrezcan desde cervezas hasta platillos totalmente gratis en caso de que el abanderado de Morena a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador gane la elección del próximo 1 de julio.

Esta validación fue resultado de la improcedencia de la solicitud de medidas cautelares formulada por el Partido Acción Nacional(PAN) derivada de dichas promesas, la solicitud argumentaba que las promociones violan el párrafo 5 del Artículo 209, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En dicho apartado se establece que la entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio que implique la entrega de un bien o servicio está estrictamente prohibido a los partidos, candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, ya que se presume como presión al electorado para obtener el voto.

Los consejeros integrantes de la Comisión de Quejas y Debates expresaron que las promociones no se consideran propaganda política, ya que no piden el voto a los ciudadanos y que incluso las personas que no tienen derecho a votar como menores de edad o extranjeros, podrían ser beneficiarios.





La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral (INE), dio visto bueno a los periodistas Leonardo Curzio, Carlos Puig y Gabriela Warkentin como los moderadores del tercer debate presidencial, luego que el comunicador Javier Alatorre declinara a la invitación por compromisos personales pactados con anterioridad.

Ya respaldada dicha terna, toca el turno de el Consejero General de INE, Benito Nacif de revisar la propuesta de los moderadores. Asimismo, Nacif refirió que el mecanismo de participación en ese tercer debate serán las redes sociales.

Nacif Hernández enfatizó que las preguntas del tercer debate, que se llevará a cabo el 12 de junio en Mérida, Yucatan, serán responsabilidad de los moderadores, pues esa es su atribución, por lo que serán ellos quienes las elijan.

Cabe destacar que Los temas del debate serán: Crecimiento económico, pobreza y desigualdad; educación, ciencia y tecnología; así como salud, desarrollo sustentable y cambio climático.

Con información de El Financiero y Excelsior

