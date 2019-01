¡Olvídate de la gasolina! Estos son los autos eléctricos que ya puedes encontrar en México

REDACCIÓN 10/01/2019 06:33 p.m.

La lucha contra el "huachicoleo" y las compras de pánico están dejando secas las gasolineras mexicanas, establecimientos cerrados y largas filas para cargar son la pesadilla con la que recibimos el 2019 y parece un buen momento para hablar de alternativas más ecológicas.

De acuerdo con Carmatch, los vehículos eléctricos han venido cobrando importancia en los últimos años gracias a su paulatina integración en nuestra urbe. Y es que son muchas las ventajas de un coche que no utiliza un motor común de combustión, entre muchas otras, que en nuestra Ciudad de México no entra en el programa de Hoy no Circula.

Al ser 100% eléctricos, a estos vehículos se les conoce como cero emisiones, lo que significa que no emiten CO2 -gases de efecto invernadero- ni cualquier otra partícula contaminante del aire, evitando así contribuir a las congestiones ambientales de la ciudad y al cambio climático.

La batería de los autos eléctricos funciona de manera muy parecida a la de un Smartphone ya que se puede cargar por segmentos, es decir, no es necesario que la batería esté completamente descargada para poder ponerla a cargar.

¿Conviene comprar un auto eléctrico?

El desgaste de los vehículos eléctricos varía entre cada modelo, el manejo que le demos al coche y las condiciones del camino: las pendientes, declives, velocidad, etc.

Hay gran variedad de autos eléctricos en el mundo pero en México las opciones son pocas, aquí te traemos las mejores opciones si ya estas considerando adquirir un coche híbrido; van enumerados del más económico al más caro.

Renault Twizy

Este pequeño vehículo eléctrico tiene un diseño futurista con el que no pasarás desapercibido. Es tan pequeño que lo podrás estacionar donde quieras, incluso en horizontal.

El Renault Twizy proporciona una solución de energía única para la vida en ciudad, se carga en sólo 3.5 horas utilizando un punto de energía doméstica con un adaptador y tiene un rango de conducción de 100 km en ciclo urbano.

Con un costo inicial de $312 mil 700 pesos, el Twizy encabeza la lista por ser el auto eléctrico más económico con disponibilidad en México.

Zacua M2

De este auto eléctrico cabe recalcar que es el único en la lista que fue diseñado y es producido por mexicanos.

El Zacua M2 funciona gracias a un motor eléctrico PMSM. La batería de un Zacua tiene una vida de 3,000 ciclos (cargas de 0 a 100%), lo que se puede traducir a 8 años de vida (si se carga desde el mínimo hasta completitud todos los días).

Cuenta con teléfono integrado, navegación por Internet, acceso a email, redes sociales y a un sistema envolvente de audio.

El precio inicial del Zacua M2 es de $460 mil 520 pesos.

Nissan Leaf

El motor completamente eléctrico del Nissan Leaf brinda el mismo desempeño que un motor de combustión interna, pero de manera silenciosa y más amigable con el medio ambiente.

El Nissan Leaf tiene una batería de iones de litio con 30 kWh de capacidad que provee la energía necesaria al motor del vehículo para brindarle una autonomía de 200 km.

Además, permite recapturar más del 90% de la energía que se pierde por el calor al frenar y la recicla para recargar su batería. Así, reduce el desgaste de las pastillas de freno y el costo de mantenimiento.

El costo de entrada del Nissan Leaf 24 kWh es de $499,900 y con eso queda en el tercer lugar de autos eléctricos que puedes comprar en México .

Tesla Model 3

El Tesla Model 3 es un vehículo eléctrico, más pequeño y más simple que el auto estrella de Tesla, el modelo S, y con un precio más accesible.

Es el vehículo más nuevo de la marca aunque no el más avanzado ni el más lujoso, pero aun así está muy bien equipado.

El precio del Tesla Model 3 empieza en los $35 mil dólares y se tiene que hacer previo encargo.

Chevrolet Bolt EV

El Chevrolet Bolt ofrece un rango de autonomía de 383 km de recorrido en cada carga completa.

Además, cuenta con una función para disminuir la velocidad desde el volante, lo que evita perder energía al pisar el pedal del freno y ayuda a conservar electricidad para recorridos más largos.

El Chevrolet Bolt se puede recargar en contactos estándar de 120V, con la unidad de 240V (requiere instalación profesional), o en unidades de carga ultra-rápida de corriente directa, disponibles en espacios públicos.

Su costo comienza en los $696 mil 100 pesos.

BMW i3

El BMW i3 posee un motor de gasolina de dos cilindros que acciona un alternador que se enciende automáticamente en caso de necesidad y mantiene constante el nivel de carga de la batería.

Hay que recalcar que el BMW i3 es el primer vehículo que se ha diseñado íntegramente sostenible desde su desarrollo hasta la fabricación. En su producción se utilizan energías renovables y el 95% del vehículo puede reciclarse, por ejemplo, es posible reutilizar las fibras de carbono en el proceso de producción.

El precio de la versión más sencilla del BMW i3 comienza en $879 mil 900 pesos mexicanos.

Tesla Model S

Si este listado no se rigiera por precio, sería el Tesla Model S el que encabezaría la lista de los mejores autos eléctricos, y es que este modelo es el que tiene mayor distancia de autonomía, con 500 km antes de la recarga de batería.

El Tesla S cuenta con doble motor, uno delantero y uno trasero, con los que controla de forma digital e independiente el par motor para las ruedas delanteras y traseras, lo que da como resultado un control de tracción incomparable en todas las condiciones y una aceleración de 0 a 100 km en tan sólo 2.7 segundos .

El precio de lista del Tesla S empieza por el $1 millón 485 mil pesos y su lujo al interior lo demuestra.

Tesla Model X

Según la marca Tesla, el Model X es "el vehículo deportivo todoterreno más seguro, rápido y capaz de la historia."

Con una autonomía de 470 km, el Tesla Model X posee un amplio espacio para siete adultos sentados y todo su equipaje, por eso es considerado como la SUV eléctrica por excelencia.

El lujo es lo que resalta de este vehículo eléctrico y lo refleja en su costo inicial de $1 millón 702 mil pesos.

