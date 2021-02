Cesan a magistrado en BC que benefició autos chocolate

Ciudad de México (La Silla Rota).- Un magistrado federal sancionado por beneficiar a importadores de autos usados cuando era juez de Distrito en Mexicali, Baja California, fue cesado definitivamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El ex magistrado Juan Manuel Serratos García había impugnado su destitución, ordenada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a principios de 2016 por "ineptitud, descuido o falta de profesionalismo en el desempeño de su función".

El máximo tribunal resolvió el caso en sesión privada del pasado 17 de octubre, pero la sentencia fue notificada hasta el 17 de enero, sin que se conozca públicamente el documento o la votación, pues éste ya no difunde por internet sus resoluciones en recursos de revisión administrativa contra sanciones.

En 2017, Serratos tomó la decisión sin precedentes de demandar al CJF ante la Corte el pago de 93.2 millones de pesos por "daño moral, psíquico y emocional".

El ex magistrado consideró que la Judicatura incurrió en responsabilidad patrimonial del Estado por un boletín de prensa de noviembre de 2014, en el que se dio a conocer que estaba suspendido de su cargo y se le acusó de irregularidades, pese a que apenas iba a ser investigado.

La Corte no ha resuelto esta demanda, que tiene pocas posibilidades de prosperar una vez que se confirmó la destitución.

Fue la propia SCJN la que, en 2014, solicitó al CJF investigar la presunta corrupción en juzgados y tribunales de Baja California por la importación de autos "chuecos", luego de quejas repetidas del SAT por beneficios a estas empresas para traer al País miles vehículos usados que no cumplían requisitos fiscales y ambientales.

"En ocho resoluciones (Serratos) concedió la suspensión definitiva para el efecto de que las empresas quejosas pudiesen introducir al País los denominados autos chocolate, sin considerar que los actos reclamados derivaban de un decreto respecto del cual no es procedente conceder la medida suspensional en términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia", resolvió el CJF.

También se aplicó la sanción por no sustentar jurídicamente las suspensiones y por no fijar garantía monetaria para concederlas, no obstante que las empresas tenían que pagar Impuesto General de Importación de 10 por ciento sobre el valor del auto.

Serratos también mantuvo las suspensiones en favor de importadores que no informaron mensualmente al SAT cuántos vehículos importaron, pese a que el propio juez les puso ese requisito.

Dos de las empresas beneficiadas por Serratos en 2011 fueron Distribución de Comercio Exterior Asia México y Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier, ambas propiedad del lotero Humberto Montiel Herrera, uno de los mayores importadores de Baja California.