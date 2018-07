Automotrices de EU, Canadá y México urgen a retomar el TLCAN

Las asociaciones automotrices de la región de América del Norte exigen la reanudación de las negociaciones para modernizar el TLCAN

REDACCIÓN 09/07/2018 01:40 p.m.

Las industrias consideran que ahora es el momento para que las partes retomen las negociaciones con un compromiso renovado para la modernización del TLCAN

Las asociaciones representantes de la industria automotriz fabricante de vehículos y autopartes en Canadá, Estados Unidos y México urgieron a sus respectivos gobiernos a retomar las negociaciones para la modernización del TLCAN.

En este día, las asociaciones Alliance of Automobile Manufacturers, American Automotive Policy Council, Association of Global Automakers, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Canadian Vehicle Manufacturers' Association, Global Automakers of Canada, Motor & Equipment Manufacturers Association, Canadian Automotive Parts Manufacturers' Association, y la Industria Nacional de Autopartes, emitieron el siguiente comunicado conjunto:

"Consideramos que, mientras se conforma un nuevo gobierno en México hacia el 1 de diciembre de 2018, ahora es el momento oportuno para que las Partes retomen las negociaciones con un compromiso renovado para lograr la modernización del TLCAN que mantenga la cohesión entre los tres países de la región. Tenemos una gran oportunidad para actualizar este tratado comercial y es en el mejor interés de los tres países enfocarse en el establecimiento de un nuevo TLCAN que permita que la industria automotriz de América del Norte mantenga su competitividad global."

AJ