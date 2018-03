VIDEO Así se marcó el autogol más absurdo del año

REDACCIÓN 30/03/2018 12:59 p.m.

El pasado fin de semana el guardameta del conjunto Welwalo Adigrat University de la Premier League etíope, protagonizó una de las jugadas más "tontas" que se han presentado en lo que va del año al marcar un autogol que costó la derrota a su equipo (1-0) ante el Fasil Ketema.

Luego de la acción el portero intentó engañar al árbitro y simuló que no había ocurrido nada, al intentar despejar el balón de forma cotidiana, pero el auxiliar se percató plenamente de la jugada y de inmediato corrió al centro del campo al igual que el central, con lo que se decretó el gol.

There is a Welwalo Adigrat own goal gif now ?????? #Ethiopia #EPL ?????????????? pic.twitter.com/zxWsxIzj8F