Así surgieron las autodefensas en Tlalnepantla, Morelos

En el municipio de Tlalnepantla, Morelos, un grupo de habitantes de la comunidad han cerrado las entradas al pueblo y se han armado para proteger su patrimonio, ante la inseguridad que viven diariamente.

El gobierno de Morelos ha reconocido la existencia de civiles armados en distintas zonas del estado, y este municipio, es uno de ellos, por lo que brindó el apoyo necesario.

En entrevista con La Silla Rota, el alcalde de Tlalnepantla, Germán Barrera Pérez explica el motivo por la que los ciudadanos decidieron tomar armas y cuidar las entradas del pueblo.

Asesinan en su domicilio a mando policial de Morelos

“Las guardias se están haciendo a petición de la ciudadanía de aquí del municipio; el gobierno del estado retiró a la policía de Mando Único”, dijo el edil.

Barrera Pérez agregó que esta decisión fue tomada luego de que bandas de extorsionadores arribaran a la comunidad.

“Empezamos en un pueblo aquí adelante que se llama El Vigía, San Nicolás El Vigía, ahí iniciaron porque pasaron las estas personas de la maña, como se les nombra, a pedir piso ya ahí, entonces la gente se organizó ese mismo día y empezó a hacer sus guardias comunitarias”, dijo el Alcalde.

“De ahí se viene la comunidad de Felipe Neri, al siguiente día igual se organizan y empiezan a hacer las guardias. De ahí seguimos aquí en el municipio, se organizaron los ayudantes, se hizo una asamblea donde fue el sentir pues de la gente que se hicieran las guardias, se inició y el día que se detienen aquí a poquitos días que se empezaron a poner aquí en el punto de revisión cayeron dos colombianos”.

La Silla Rota realizó un recorrido realizado por los puntos donde los habitantes instalaron puestos de control, el edil explicó que tras la detención de integrantes de una banda de presuntos extorsionadores de origen colombiano, el comandante de Mando Único, nombrado por la Comisión Estatal de Seguridad, no regresó a la comunidad.

“El comandante estuvo en la asamblea y como les decía hace rato, él escuchó el sentir de la gente, qué es lo que quería el pueblo, ver a estas personas y a la mejor decirles ‘saben qué, no queremos que sigan trabajando aquí’, pero este señor se lleva a los colombianos y yo creo que él mismo sintió que cometió un error al hacer lo contrario de lo que le estaba pidiendo el pueblo.

“El comandante del Mando Único ya no regresó y hasta el momento no ha regresado, nunca se corrió, incluso había unos elementos también del Mando Único en la comandancia que para la tarde igual ya no estaban, pero en ningún momento se corrieron, ellos se fueron, a lo mejor sintieron que habían hecho mal las cosas y que el pueblo les iba a reclamar. El estado nos ha dejado sin seguridad”, dijo el Germán Barrera.

La mayoría de los accesos a Tlalnepantla se cerraron con piedras.

En los tres puntos por donde se puede ingresar al municipio se instalaron lonas y bajo ellas barricadas con costales llenos de tierra, piedra y blocs de cemento.

En cada uno de estos puntos habitantes del pueblo montan guardias 24 horas al día.

Los vecinos del lugar pueden entrar y salir libremente.

A las personas que no son del pueblo los guardias, quienes portan escopetas, machetes y pistolas, les piden una identificación, la cual les es regresada una vez que abandonan el municipio.

“Les comento, es a petición pues de la gente, se hizo la asamblea y los ayudantes son los que están organizándose avisando a cada persona qué día le toca su guardia. Como vieron toda la gente tiene acceso, nada más es que muestren su identificación y todos pueden entrar al municipio”, expresó.

En Tlalnepantla, además de los civiles armados, los policías municipales también participan en las labores de seguridad.

Hasta ahora esa estrategia, dijo el alcalde, le ha dado mejores resultados a los pobladores.

“Creo que esto ha dado muchos resultados, yo se los decía en una reunión que tuvimos apenas en Totolapan con los del Mando Único, con el Ejército, yo les decía el por qué anteriormente el Mando Único pues se oían esos robos y todo, pero casi no habían detenido a la gente que andaba delinquiendo y ya con esto de las guardias se ha detenido a mucha gente.

“Hoy la gente está tranquila. Desde el día que empezamos con las guardias la gente nos dijo ya nos sentimos tranquilos porque ya no podíamos dormir, hoy dormimos tranquilos aunque sabemos que nos va a tocar un día cuidar, pero es un día que nos vamos a desvelar y ya no vamos a estar desvelándonos diario a estar pensando que pudiera llegar esta gente”, dijo el Edil, quien incluso junto con su cabildo participa en las guardias comunitarias armadas.

En el recorrido por los puntos de vigilancia participó el diputado federal Matías Nazario quien reprobó la decisión del gobierno del estado de retirar unilateralmente la fuerza pública de Tlalnepantla.

“Es lamentable que las autoridades hayan abandonado este municipio y que afortunadamente el municipio haya tenido las condiciones de reorganizarse de una forma muy rápida y de reorganizarse para tener la paz y la tranquilidad que hoy goza este lugar y que ustedes lo están viendo y constatando.

“Repruebo la actitud del gobierno del estado de haber retirado la fuerza pública y que por supuesto eso no ayuda en nada al estado de seguridad que merece Morelos. No se vale abandonar a los ciudadanos, así como Tlanepantla, Hueyapan, Villa de Ayala, Totolapan, a todos los municipios tenemos que ser solidarios y asistiré a todos ellos para mi solidaridad y un trabajo que no están solos los señores ciudadanos de todos estos municipios”, dijo el legislador federal.

Reconoce gobierno existencia de grupos armados



El secretario de gobierno de Morelos, Ángel Colín reconoció que en la entidad operan grupos de ciudadanos armados con el fin de autoprotegerse del crimen organizado.

En entrevista con periodistas, Colín aceptó que en la zona oriente y en los Altos de Morelos se ha registrado un incremento de incidencias en el delito de extorsión.

“Es un tema que venimos observando en algunos municipios, incluso lo que les puedo decir ahorita es que tenemos ahí información sobre que pudiera ser Tlayacapan, Totolapan, Zacualpan, Tlalnepantla, el mismo Yautepec en alguna comunidad de las más altas y lo que estaremos trabajando con ellos es cuáles son estas 16 comunidades que están manifestándose porque igual tenemos que atender a las 16 más la región”, expresó.

El funcionario estatal dijo que no buscan desarmar a los grupos, sino garantizar la seguridad de los pobladores.

“No estamos buscando desarmarlos, no es la vía exactamente por la que tenemos que transitar ahora mismo, lo que sí es cierto es que hay un ordenamiento legal sobre el armamento o el tipo de armamento que la gente puede usar, siempre y cuando tenga un permiso, sin embargo somos sensibles, tenemos que acatar la ley, pero primero tenemos que generar las condiciones de estrategia”, dijo.

Colín pidió a los vecinos denunciar los delitos ante la Fiscalía General del Estado.

“Hemos venido trabajando con ellos ya varios meses en varias reuniones donde precisamente se ha comentado el tema del cobro de piso, también hemos sido muy enfáticos con ellos en pedirles que la parte que corresponde a ellos es la denuncia, nosotros hemos hecho varios operativos ahí de seguridad, varios temas tratando de reforzar a los ayuntamientos y a las comunidades sobre este tema, sin embargo, bueno, la articulación que debemos tener con estos grupos de ciudadanos es a partir de la denuncia”, expresó.

mvf