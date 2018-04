Día Mundial Autismo

¿Cómo se detecta el Autismo en niños?

Hoy se celebra Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, pero en realidad los padres saben cómo identificar el Autismo

REDACCIÓN 02/04/2018 01:54 p.m.

El Autismo suelen aparecer entre los 12 y los 18 meses de edad y persiste hasta la adolescencia y la edad adulta. Aquí te diremos cómo identificar el trastorno (FOTO TOMADA DE WEB)

El autismo o Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), es un conjunto de condiciones que afectan el neurodesarrollo y el funcionamiento cerebral, causando problemas de comunicación e interacción. Detectar el autismo en niños no es tan sencillo, pero hay algunos síntomas que no debes pasar por alto.

En el marco del Día Mundial del Autismo, te decimos lo que debes saber acerca de esta condición que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta en promedio a uno de cada 160 niños.

DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO

El autismo suele comenzar en la infancia y persiste hasta la adolescencia y la edad adulta.

Los síntomas del autismo en niños pueden variar pero generalmente se manifiesta con:

Insistencia en rutinas

Fuerte resistencia a cambios aunque sean mínimos

Juegos o actividades repetitivas

Dificultad para relacionarse con los demás

Problemas para demostrar afecto

Poca capacidad para adaptarse a los cambios

Estos síntomas suelen aparecer entre los 12 y los 18 meses de edad, que es cuando las habilidades de comunicación e interacción empiezan a desarrollarse.

Los niños son más susceptibles a desarrollar esta condición y en las niñas pueden presentarse síntomas más graves, como convulsiones.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL AUTISMO EN NIÑOS

Pero no en todos los casos sucede igual, puede que los síntomas no se identifiquen hasta edades más avanzadas porque no son tan obvios.

Los padres juegan un papel muy importante en la detección de este problema, ya que deben observar cualquier cambio en su comportamiento.

El diagnóstico a una edad temprana es fundamental para iniciar una terapia adecuada desde el principio y así mejorar el pronóstico a largo plazo.

No hay fármacos que mejoren el autismo en niños, sin embargo, hay terapias que pueden ayudar al paciente a desarrollar mejor sus habilidades.

Tener un niño con autismo no debe verse como un problema, al contrario, el apoyo de la familia es clave para controlar correctamente la condición.

Los niños con autismo tienen una gran capacidad de entendimiento y son amorosos, por lo que pueden llevar una vida completamente normal siempre y cuando reciban el tratamiento adecuado.

Perros ayudan a disminuir síntomas del asma en niños

