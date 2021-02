Auronville, la ciudad sin dinero, religión o política

En 1968, en pleno boom de la generación flower-power, nació una ciudad internacional a modo de laboratorio en el sur de la India. Auroville, Villa Aurora o ciudad del Amanecer, es un concepto en contínua construcción creado por la discípula de Aurobindo, un pensador hindú e impulsor del "Yoga Integral".

Mirra Alfassa, conocida como "la Madre", impulsó la creación de un asentamiento urbano donde hombres y mujeres de todas partes del mundo pudieran vivir en armonía y paz sin que sus diferencias culturales o religiosas afectaran a su convivencia. Municipio protegido desde su nacimiento por la UNESCO, es la materialización de un sueño que Alfassa tuvo al poco de morir su maestro, y que se construye a modo de ciudad utópica cuyo objetivo es la experimentación en la unidad humana. Un proyecto único en el mundo.

Representantes de 124 nacionalidades acudieron a su inauguración, y arrojaron tierra de sus respectivos países dentro de una urna como símbolo de la fraternidad de todas las culturas que habitan la Tierra. Casi medio siglo más tarde, Auroville, pensada para albergar a 50.000 habitantes, solo ha conseguido albergar a la mitad de los residentes, de 50 nacionalidades distintas en todo su núcleo de aldeas. Y aunque el sueño de su fundadora no se ha llegado a cumplir al 100% por ser un proyecto a largo plazo y que necesita de una gran inversión y esfuerzo titánicos, hoy representa una pizca de esperanza para el Planeta. Pero, ¿qué hace de esta ciudad un ejemplo real de que "otro mundo es posible"?

Auroville es un sistema integrado y muy organizado que queda lejos de cualquier quimera anárquica. Bajo reglas muy claras y sistemas de control efectivos, ninguna organización política, religiosa o espiritual puede utilizarse en la ciudad para convertir a la gente a su fe o reclutar a sus seguidores. Con todo, Auroville pretende perfeccionar la humanidad y hacer efectivo un modelo de vida respetuoso con la Tierra y autosostenible, capaz de aportar sentido, salud y felicidad a las personas que lo hacen posible. Y por supuesto, liderar una transformación a nivel mundial.

Los jardines que rodean el Matrimandir están pensados para poder pasear y compartir momentos en comunidad. Wikimedia Commons.

La política, el sistema educativo y sanitario, la economía o el medio ambiente son aspectos que toda ciudad debe gestionar. Así es como lo hacen en Auroville:

Política

Auroville es una ciudad índia que recibe 200.000 dólares anuales por parte del gobierno del país desde el año 82. Sin embargo, mantiene su autonomía política y funciona sin la existencia de ningún partido. Un Consejo Directivo con su secretario residente en Auroville, un Consejo Consultivo Internacional y una Asamblea de Residentes, compuesta por todos los residentes mayores de 18 años, son los órganos a través de los cuales se toman decisiones acerca de la ciudad. Una decisión no se toma por votación, sino por consenso, y puede tardar días en resolverse. Sin embargo, la vida política forma parte del día a día de los aurovillanos y aurovillanas, cuyo compromiso e implicación en la ciudad están muy desarrollados.

Educación y Salud

El sistema educativo en Auroville está contemplando en su carta fundacional, donde se afirma que: "Auroville será el lugar de la educación ilimitada, el progreso constante". A pesar de que solo cuenta con medio millar de niños, la educación se hace extensible a casi un millar de niños más en aldeas rurales circundantes. La formación, que es multi-cultural y en la que los niños pueden elegir las asignaturas que más les interesan, se da, no para pasar exámenes o para obtener certificados sino, para el enriquecimiento de las facultades existentes y la creación de otras nuevas. Con un especial énfasis en las artes y en los deportes, Auroville busca una generación futura más sana y creativa, más comprometida y conectada a las necesidades de la humanidad.

La mayoría de actividades culturales tienen una fuerte índole educativa y se concibe la vida como una escuela. En materia de salud, el Auroville Health Centre, además de la medicina alopática, ofrece terapias de homeopatía, ayurveda, fisioterapia, acupuntura, masajes, etc.

Economía

Auroville nació con la idea de ser autosostenible. Sus ciudadanos practican el trueque e incentivan una filosofía de no-enriquecimiento de las personas. "El dinero no tiene que alimentar el dinero", dicen. O lo que es lo mismo, trabajar tiene que ser útil para la comunidad, no para enriquecerse a nivel individual. La exportación de artesanía y de barras de incienso fue durante años un recurso para la economía local. Sin embargo, la producción de conocimiento científico y avances a nivel tecnológico en los sectores de la agricultura o las energías renovables ha sido tal que, esta pequeña ciudad se ha convertido en un auténtico centro de investigación y experimentación. Su Auroville Institute of Applied Technology (AIAT) ofrece formación a vecinos sin recursos como medida contra la pobreza y la desigualdad socio-económica de la región. Pero el impacto que tienen sus descubrimientos en biogás, hidroelectricidad o transporte ecológico, trascienden de lejos las fronteras de esta urbe índia.

Trabajo

Como en cualquier otra ciudad del mundo, sus residentes desempeñan diferentes actividades comerciales, agrícolas, de construcción, educativas o sanitarias. La diferencia en Auroville es que las jornadas laborales son de menos de 5 horas. El trabajo no es un medio para ganarse la vida, sino un medio de autoexpresión y desarrollo de las propias capacidades y posibilidades, siendo al mismo tiempo un servicio ofrecido a la comunidad, que a su vez, proporcionaría a cada uno los medios de subsistencia y esfera de acción.

Agricultura

El núcleo de aldeas practica el multicultivo combinando árboles frutales, campos de cereales y huertas. Cuenta con 15 granjas de cultivos biológicos y consiguen abastecerse 100% de las frutas de estación que produce la tierra. No se utilizan pesticidas ni ningún tipo de producto tóxico para la tierra o el humano.

Medio Ambiente y energías renovables: Auroville se construyó en una zona en "avanzado estado de desertificación" con la intención de su reforestación. El entorno tiene en la actualidad más de 2 millones de árboles, plantas y arbustos, en crecimiento contínuo gracias a viveros y semilleros locales. El reciclaje, la utilización adecuada del agua o las energías sostenibles son pilares del modelo de eco-ciudad de Auroville, evitando generar ningún tipo de contaminación. Cuentan con un cinturón verde con jardines y huertos, que no solo representa un pulmón sino también espacios para la vida recreativa.

Urbanismo

En el sueño de Alfassa, la ciudad aparecía en forma de mandala, con pilares, colores y símbolos concretos que llevará a cargo al arquitecto francés Roger Anger. A través de un modelo de arquitectura experimental, sin rascacielos ni carreteras, la ciudad se ha diseñado a partir de cuatro áreas: la internacional, la cultural, la industrial y la residencial. Todas ellas confluyen en el Matrimandir, un edificio para la meditación y el silencio. Pero la arquitectura evoluciona de forma natural a las necesidades de sus habitantes, cada vez más partidarios de residir en viviendas colectivas.

Religión

Toda religión tiene cabida en este núcleo de aldeas, a la vez que ninguna religión es reconocida como parte de la ciudad. Se trata de la unidad en la diversidad, simbolizada alrededor del Matrimandir, donde todas las personas, pueden reunirse en meditación y conexión.

En España el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y la Generalitat de Catalunya subvencionan Auroville. Si alguien se siente atraído por este único modelo de desarrollo urbano, tiene la posibilidad de hacer estancias cortas en la ciudad gracias a su casa de huéspedes.

No todo es perfecto

En cuanto a lo que cambiarían de Auroville, habitantes señalan que obviamente no es la ciudad perfecta ni mucho menos, pero que además sólo lleva 50 años de vida y que para el poco tiempo sí es muchísimo lo que se ha logrado y avanzado.

"Creo, por ejemplo, que la parte económica no está resuelta, porque están intentando generar la independencia del sistema monetario, pero en esta etapa primera esto no permite conseguir financiamiento para invertir en lo que sí es necesario", señala Valentina una vistante; agregando que además hay muchos cortes eléctricos porque el cableado es de Tamil Nadu que depende del gobierno de India; y "esa dependencia ralentiza mucho las cosas".

"Por más que se intenta desarrollar esta unidad y armonía, como la filosofía de base tiene mucho desarrollo espiritual individual, a veces pasa que se dan muchas instancias de individualismo o de personas que llegaron a ciclos vitales más avanzados y quieren tener vidas menos cambiantes y eso los aleja un poco de los esfuerzos colectivos"; y que esto se traduce en que haya poca proactividad para generar cambios más técnicos y eficientes.

Todo en Auroville se decide a través de consensos, porque no existe el poder, entonces cuesta mucho que las decisiones se concreten por falta de organización en las asambleas y porque generalmente los temas se quedan en el lado filosófico y no en el práctico.

Cómo vivir en Auronville

Hay cuatro maneras de entrar a la ciudad.

1. Puedes ser un guest: una persona de paso o turista. Esto no tiene requisitos ni compromisos. No hay barreras físicas que controlen la entrada ni la salida; y hay bastantes facilidades para hospedajes a través de Airbnb, por ejemplo.

2. Puedes ser voluntario de larga data (como ellos): si quieres generar un compromiso mayor para poder postular a la ciudadanía y a los beneficios que esto conlleva, hay que hacer voluntariados de mínimo cinco meses en las distintas unidades de trabajo de la ciudad.

3. Puedes ser ciudadano de prueba: tienes que postular para el proceso de ciudadanía, donde te entrevistan a ti y a la comunidad con la que te vinculaste anteriormente para ver si te aprueban como vecino. Tienes que manejar el inglés y poner tu conocimiento y disposición a Auroville y, por sobre todo: demostrar tu compromiso e interés principal en la filosofía de Sri Aurovindo y el experimento fundado por La Madre que se basa en esta carta.

Y una vez que cumples todo esto, pasas al estado de "newcomer" y luego de cinco meses de prueba y trabajo voluntario, si no tienes conflictos con nadie, puedes optar a la ciudadanía definitiva.

4. Puedes ser Auroviliano: al aceptar la ciudadanía, cuentas con beneficios como educación para los hijos, seis comidas diarias, un hogar transitorio, trabajo, etc.