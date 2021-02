Recienten sonorenses aumentos en trámites y servicios en 2018

Sonora (La Silla Rota).- Este 2018 el ajuste inflacionario en Sonora se tradujo para los ciudadanos en un alza en los costos de trámites y servicios del gobierno estatal.

Todas las dependencias tuvieron ligeros aumentos en sus operatividades y aunque de manera oficial no se decretó como incremento sino como actualización del factor de inflación, la gente de ‘a pie’ resintió entrando el año el pago de más que hicieron en las diferentes oficinas de gobierno.

Fue en las oficinas del Instituto Registral y Catastral del Estado de Sonora ICRESON, Registro Civil del Estado y Agencias Fiscales en donde se detectaron los aumentos.

El costo de al menos 16 trámites o servicios que se realizan en el registro civil presentan un incremento este año con respecto a 2017.

Entre los que destacan son:

Las actas de defunciones con la entrega de copia al interesado que pasó de 89 a 95 pesos este inicio de año.

La inscripción de actas de nacimiento ahora tiene un costo de 115 pesos, mientras que en 2017 se cobraran en 108 pesos.

La rectificación de actas también subió de 472 a 486 pesos, así como los matrimonios, servicio que el año pasado costaba 815 pesos y ahora incrementó a 869 pesos.

En el caso de matrimonios llevados a cabo fuera de las oficinas del registro civil, ya sea en salones de eventos o domicilios particulares, el precio se elevó de 2 mil 646 a 2 mil 821 pesos.

Lo mismo sucedió con los divorcios, trámite que pasó de 909 pesos a 969 pesos.

También las licencias de conducir

Varios contribuyentes que acudieron a la agencia fiscal para hacer el trámite de expedición de licencia de conducir dijeron que no estaban enterados del incremento que se presentó a partir de este año, ya qué pasó de 440 a 466 pesos el permiso de automovilista por un año.

El señor Ricardo Herrera dijo que no se había percatado de dicho incremento hasta que acudió a la caja a pagar el trámite para que le dieran el plástico nuevo, y aunque le pareció cara, no tuvo otra opción que pagar el monto requerido.

"Ni me había dado cuenta que había subido, es de esperarse que suba cada año, argumentando la elevación de la inflación, pero sinceramente ni siquiera de que tanto subió, yo nada más la vine a renovar y ya vi lo que me tocó, pues ni modo que le voy a hacer".

La señora Sonia Hernández solicitó la licencia de chofer por tres años, la cual tiene un costo a partir de 2018 de mil 202 pesos, mientras que el año pasado costaba mil 68 pesos.

"No debería de ser así, está subiendo todo y no nos alcanza, yo hace mucho que no la sacaba pero si me parece cara".

La licencia de automovilista por dos años pasó de 682 a 765 pesos, la de 3 años de 903 a mil 15 pesos y la de 5 años subió de mil 625 a mil 830 pesos.

En tanto los permisos de conducir de chofer, el de un año aumento de 679 pesos a 759 pesos. La de cuatro años de mil 326 subió a mil 492 pesos.

Quienes acudan a realizar trámites catastrales también tendrán cargo adicional

En las oficinas del Instituto Registral y Catastral del Estado de Sonora ICRESON, el servicio más solicitado que es el Certificado de Libertad de Gravamen aumentó de 659 pesos a 705 pesos, informó Guillermo Valenzuela Trejo.

El titular del Registro Público de la Propiedad en Hermosillo dijo que en todas las instancias de gobierno se aplicó está actualización, pero aclaró que no se trata de un aumento significativo que afecte la economía de los ciudadanos, aun cuando el mayor incremento en los trámites fue de aproximadamente 200 pesos.

"Cabe aclarar que el Icreson los servicios que ofrece son derechos registrales, no son impuestos, entonces por lo mismo nos recalcaron que no habría aumentos que golpearan los bolsillos del consumidor".

Entre de los servicios que incrementaron en el Icreson están:

El certificado de información de bienes qué pasó de 249 a 263 pesos, mientras que la Transmisión de Propiedad subió de 3 mil 299 a 3 mil 519 pesos.

El trámite de hipoteca para obtención de vivienda, aumentó de 3 mil 216 a 3 mil 419 pesos.

La constitución del patrimonio familiar pasó de 659 a 705 pesos. El testamento público certificado subió de 701 a 747.47 pesos.

El trámite para títulos incremento de mil 17 pesos a mil 85 pesos.

Y el registro de patentes y sellos pasó de 6 mil 596 pesos a 7 mil 36 pesos.