El audio que enloquece a redes: ¿Escuchas Yanny o Laurel?

Te asombrará saber la verdad que hay detrás del polémico audio de Yanny o Laurel que se ha viralizado en redes

REDACCIÓN 17/05/2018 08:06 p.m.

El audio de Yanny o Laurel, ha enloquecido las redes, ¿tú qué escuchas? (FOTO TOMADA DE WEB)

Comenzó a circular en Reddit un audio que ha enloquecido a los usuarios de redes sociales, algunos juran escuchar la palabra "Yanny", mientras que otros aseguran percibir "Laurel", pero qué hay detrás del polémico audio.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 de mayo de 2018

De acuerdo con Verne, miles de usuarios, celebridades e influencers, se encuentran divididos. El audio ya es tending topic entre celebridades como Katy Perry y Crissy Teigen, quienes aseguran que se escucha Laurel, mientras que otros aseguran que escuchan Yanny.

LAURELLLLLLLLLLLLLLLLLL — KATY PERRY (@katyperry) 16 de mayo de 2018

También hay quienes escuchan ambos:

But now it's just laurel laurel laurel and I don't trust myself anymore — Marika Hackman (@MarikaHackman) 16 de mayo de 2018

¿Recuerdas cuándo el color de un vestido dividió a todo mundo? Justo esto está pasando. Sin embargo, al principio no entendíamos por qué algunas personas escuchaban "Yanny" y otras "Laurel".

I'm flashing back to the white and gold dress or the blue and black dress, y'all. . .and I want to know if the people hearing Yanny saw a blue and black dress and the people hearing Laurel saw a white and gold one. pic.twitter.com/aBWpWJwzn6 — ???Dani ?/#NEVERAGAIN (@ThatRealDani) 15 de mayo de 2018

La percepción no es absoluta: Esta es la verdad que hay detrás del polémico audio

Este tipo de trucos nos intrigan muchísimo, pues revelan que nuestra percepción no es la verdad absoluta y a los fenómenos físicos del universo no les interesa si nuestros órganos sensoriales los perciben correctamente o no. Es un juego de azar y adivinar, pero esto no quita el hecho de que estemos intrigados. ¿Por qué nuestra percepción difiere tanto de la de los demás?

I hear — KFC Radio (@KFCradio) 15 de mayo de 2018

Muchos han explicado que si escuchas "Yanny" o "Laurel" depende si eres sensible a frecuencias de sonidos más altas o bajas. Si eliminamos las frecuencias más altas, el sonido claramente dice "Laurel", pero si eliminamos las frecuencias de audio más bajas, podemos escuchar "Yanny".

Estoy en guerra con mi compañera del trabajo porque ella escucha Yanni y yo Laurel pic.twitter.com/zhlzeb3YxZ — Matt Enmen (@motherofcobayos) 16 de mayo de 2018

¿Por qué escuchamos cosas diferentes?

Escuchar uno u otro depende de una gran cantidad de factores: la calidad de nuestros auriculares o bocinas, nuestra sensibilidad auditiva, si tenemos pérdida de audición y la manera en la que nuestro cerebro procesa el audio. Esto lo explicó Dana Boebinger en Twitter, comunicadora científica, quien estudia la base neuronal de la percepción auditiva.

4/7 This video explains it well: https://t.co/349UgB3Z1m — Dana Boebinger (@dlboebinger) 15 de mayo de 2018

Asimismo, hay un video en el que claramente podemos ver que si eliminamos ciertas frecuencias podemos escuchar "Laurel", "Yanny" o ambos:

Okay, you're not crazy. If you can hear high freqs, you probably hear "yanny", but you *might* hear "laurel". If you can't hear high freqs, you probably hear laurel. Here's what it sounds like without high/low freqs. RT so we can avoid the whole dress situation. #yanny #laurel ?? pic.twitter.com/RN71WGyHwe — Dylan Bennett (@MBoffin) 16 de mayo de 2018





