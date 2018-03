ELECCIONES 2018

Suman tres atentados y un asesinato contra políticos en Puebla; Segob niega que sea por elecciones

Dos operadores del precandidato del PRI a la alcaldía de Ajalpan, fueron emboscados cuando circulaban

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 14/03/2018 06:51 p.m.

Violencia electoral (Foto. tomada de la web)

PUEBLA (La Silla Rota).- Durante las elecciones concurrentes en Puebla, se han registrado tres atentados contra tres militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno contra un precandidato de Movimiento Ciudadano (MC9 y además fue asesinado Aarón Varela Martínez, precandidato a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El asesinato de Varela Martínez confrontó a la organización Antorcha Campesina con Miguel Barbosa Huerta, precandidato a la gubernatura por Morena, quien ya advirtió que los riegos de la elección son el huachicol, el narcotráfico y las "organizaciones violentas".

Este día, dos operadores del precandidato del PRI a la alcaldía de Ajalpan, Alberto Paniagua Abril fueron emboscados cuando circulaban por la comunidad de Tequexco en la Sierra Negra de la entidad.

Previo, Miguel Ángel Morales Morales y Lenin Portal Sánchez, aspirantes a ser los candidatos de Movimiento Ciudadano y del PRI a las alcaldías de Zihuateutla y Santa Rita Tlahuapan, fueron baleados sin que resultaran heridos.

Ajalpan

El coordinador de Comunicación, Antonio Virgen Martínez y el coordinador de campaña, Rosendo Armando Sandoval viajaban a bordo de la camioneta VW Cross Fox color blanco cuando una motocicleta los empezó a perseguir en un camino vecinal.

Al llegar puente de un solo carril del Ejido Ajalpan, otro vehículo les cerró el paso y los ocupantes de la motocicleta mientras empezaron a disparar al menos en seis ocasiones les gritaron: "bájenle de huevos Paniagüas".

El precandidato del PRI declaró que el atentado pudo ser por el conflicto interno que vive su partido para elegir al abanderado a la presidencia municipal, por la falta de acuerdos con el Comité Directivo Estatal. Sin embargo, tampoco descartó que sea producto de la inseguridad que enfrenta la región de Tehuacán

Zihuateutla

Sobre el posible atentado que sufrió Miguel Ángel Morales Morales, aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Zihuateutla existen diferentes versiones y confusión, debido a que el político no se presentó ante la Fiscalía General del Estado a presentar su denuncia.

Vecino del político indicaron que el ataque fue a las 20:00 horas del viernes pasado, en el camino que conduce a la comunidad de Tenanguito, de donde es oriundo Morales Morales.

Denunciaron la presencia de sujetos armados, quienes se presume fueron los agresores del aspirante y le dispararon con arma de fuego, dejándole un rozón de bala en el brazo.

Santa Rita Tlahuapan

El febrero en Santa Rita Tlahuapan, Lenin Portal sufrió un ataque. Su camioneta recibió al menos cuatro impactos de bala sin que le tocara ninguna. Tras responsabilizar a priistas de los hechos, el proceso interno de selección de abanderado a la alcaldía por el PRI se suspendió.

Santa Clara Ocoyucan

Aarón Varela militante de Morena fue ejecutado con tres tiros y tanto habitantes de Santa Clara Ocoyucan como líderes de Morena apuntaron a Antorcha Campesina y exigieron a la Fiscalía General del Estado castigar a los responsables.

La organización priista se deslindó del asesinato y sumó a la exigencia para que la FGE encuentre al o los responsables.

Pese a los hechos, Ana Isabel Allende Cano, delegada en Puebla de la Secretaría de Gobernación (Segob) sostuvo que ningún candidato o aspirante a un cargo de elección del PRI teme por su seguridad.

Para la ex dirigente estatal del PRI, el asesinato de Aarón Varela en Santa Clara Ocoyucan o el atentado contra Miguel Ángel Morales no están ligados al proceso electoral ni a su condición de aspirantes a un cargo de elección popular, consideró.

"La Fiscalía lleva las investigaciones pero no se ha detectado indicio alguno de que estas situaciones estén relacionadas con su condición de aspirantes, porque no tienen registro de candidatos, por eso no se ve vínculo delincuencial."

