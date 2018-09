Ataques de tiburón dejan a mujer y niña graves (VIDEO)

REDACCIÓN 20/09/2018 09:37 a.m.

Dos ataques de tiburones en menos de 24 horas han dejado a una mujer y a una niña en estado crítico. Ambos incidentes han tenido lugar en la isla australiana de Whitsunday.

A woman in Australia is in critical condition after she was attacked by a shark on the Great Barrier Reef pic.twitter.com/s7CzDQ91kO