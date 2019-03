Atala Sarmiento rompe en llanto y desmiente que haya sido golpeada por su esposo

REDACCIÓN 13/03/2019 07:59 p.m.

Atala Sarmiento se encuentra en uno de los momentos más polémicos de su carrera, pues se dio a conocer que la conductora de espectáculos tuvo un fuerte pleito con su esposo David Ródenas durante un evento de la organización Global Quality Foundation, en el que incluso hubo golpes y jaloneos. Hoy la conductora ocupó sus redes sociales y las cámaras de "Intrusos" para desmentir la noticia, Atala rompió en llanto mientras explicaba lo ocurrido.

De acuerdo con la revista TVNotas, el pasado 18 de febrero la conductora del programa "Intrusos" asistió acompañada de su esposo David Ródenas a un evento de dicha fundación en el que se le entregaría un reconocimiento.

Sin embargo, la presidenta de Global Quality Foundation, Nelly Centeno aseguró que Atala llegó con una actitud prepotente y durante el tiempo que permaneció en el lugar se le vio discutiendo con su pareja.

"Una persona del staff nos dijo que la vieron discutiendo muy fuerte con su pareja y que incluso él la estaba jaloneando muy feo", dijo Centeno a TVNotas.

Por esta razón, Atala Sarmiento decidió aclarar lo sucedido y a través de un comunicado de prensa dio a conocer que debido a la espera tuvo que retirarse del evento. Además, destacó que su esposo es incapaz de tratar irrespetuosamente a ninguna mujer.

"Pero hoy quiero decir que escogí a David como mi compañero de vida por muchas razones. Una de las más importantes para mí fue su admirable calidad humana y principios sólidos. Por la impecable educación que recibió y por, y por su naturaleza noble, sería incapaz de tratar irrespetuosamente, no solo a mi que soy su esposa, sino a ninguna mujer sobre la faz de este planeta".

La conductora también ocupó las cámaras de su programa "Intrusos" para dar su versión:

"Desde hace un año...", pronunció Atala, que de pronto comenzó a llorar. "Perdón, pero es que estoy muy sensible", se disculpó. "Llevo un año aguantando incesantes ataques en mi contra —continuó la conductora—, burlas, insultos, calumnias, injurias, contra mí y contra mi familia, contra mi marido, y yo me he mantenido todo el tiempo en la misma línea de prudencia, respeto, educación; no he contestado a las agresiones jamás porque nunca ha sido mi estilo".

Cuando Atala se disponía a explicar de dónde procede la "serie de ataques constantes", sus compañeras Martha Figueroa y Aurora Valle intervinieron: "todos sabemos de dónde vienen", haciendo referencia a Pati Chapoy, la titular de "Ventaneando".

En un intento por darle ánimos a su compañera, Aurora Valle dijo que "el día de mañana saldrá alguien de ese programa y pasarás a ser reemplazada". Martha Figueroa continuó: "Cuando caiga la siguiente muerta en ´Ventaneando´, se van a olvidar de ti". En el segmento no estuvo presente Juan José Origel, quién también forma parte de Intrusos, pero que ha declarado ser amigo de Pati Chapoy, quien encabeza "Ventaneando".

