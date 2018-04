Espectáculos

Atala Sarmiento desmiente las declaraciones de Pati Chapoy en la rueda de prensa

La ex conductora de "Ventaneando" aseguró que ella no mandó el supuesto correo renunciando a directivo de TV Azteca

REDACCIÓN 08/04/2018 03:17 p.m.

Recordemos que Atala Sarmiento agradeció a la televisora y a Pati Chapoy por su estancia en la empresa. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El pasado jueves Pati Chapoy dio una rueda de prensa para terminar con las especulaciones que giraban en torno a la repentina salida de Atala Sarmiento del programa de revista "Ventaneando".

"Ella tomó la decisión de renunciar. Durante estos ocho meses que no quiso firmar, nunca se acercó a mí, nunca se sentó a decirme ´qué quiero´, ´qué necesito´, indicó Pati Chapoy.

Al finalizar el programa del pasado jueves, la titular del programa de TV Azteca ofreció una conferencia de prensa en el foro de Ventaneando.

De acuerdo al Debate, Atala Sarmiento cedió una entrevista para la revista "¡HOLA!", donde dio sus impresiones sobre lo comentado por Pati Chapoy en la rueda de prensa.

Quedé en excelentes términos con la empresa, la cual me dio todo su respaldo. Estoy muy agradecida con TV Azteca por todo lo que ha hecho por mí, todos estos años y especialmente en este proceso de salida, aseguró.

FILTRAN FOTOS ÍNTIMAS DE DRAKE BELL Y FANS CREAN MEMES EN LA RED

También detalló que aunque ahora está en un momento de incertidumbre profesional, sabe que las cosas van a estar súper bien el día de mañana.

Asimismo Atala Sarmiento aseguró que ella nunca mandó un correo con su renuncia a los ejecutivos de TV Azteca, como mencionó Pati Chapoy.

Quién reveló qué Atala Sarmiento estuvo en Televisa

Ante todo esto, Atala asistió al programa de Javier Poza en Radio Fórmula donde habló sobre lo ocurrido y fue ahí donde salió en nombre de la conductora Cynthia Urías, quién fue la que confirmó haber visto a la ex TV Azteca en pasillos de Televisa.

Nunca en mi vida he visto personalmente a Cynthia Urías y qué motivos tendrá ella, los desconozco, para mí no merece la pena ahondar en el tema, precisó Atala.

Sin embargo, a través de unos mensajes de Twitter, Urías le respondió a Atala Sarmiento.

"Que ella no me haya visto no quiere decir que no haya estado ahí, que manera de sostener una mentira y mandar a los pseudo fans atacar, yo al verla en Televisa pensé que ya era parte de la empresa, nunca lo dije para dañarla, pero ahora resulta que es víctima y todos..."

Que ella no me haya visto no quiere decir que no haya estado ahí, que manera de sostener una mentira y mandar a los seudo fans atacar, yo al verla en Televisa pensé que ya era parte de la empresa, nunca lo dije para dañarla, pero ahora resulta que es víctima y todos... — Cynthia Urias (@cynthia_uriastv) 6 de abril de 2018

Cynthia Urías también escribió "... los demás somos los malos, hay que ser honestos y hablar con la verdad siempre y lo más importante aceptar las consecuencias de nuestros actos, yo acepto la mía Nunca debí haber confirmado que la vi, total a mí qué? Pero Yo mentirosa No soy. FIN".

... los demás somos los malos, hay que ser honestos y hablar con la verdad siempre y lo más importante aceptar las consecuencias de nuestros actos, yo acepto la mía Nunca debí haber confirmado que la vi, total a mí que? Pero Yo mentirosa No soy. FIN — Cynthia Urias (@cynthia_uriastv) 6 de abril de 2018

