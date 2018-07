¿Atala Sarmiento será el reemplazo de Natalia Téllez?

REDACCIÓN 23/07/2018 01:33 p.m.

En la actualidad los conductores de televisión colaboran en diferentes medios, como los impresos o digitales, por lo que ahora es la joven Natalia Téllez quien se podría encontrar a la deriva.

De acuerdo con Publimetro, en el programa "Intrusos" de Televisa indicaron que surgieron ┬árumores que apuntaba a que la conductora del programa "Hoy" podría ser suplantada por Atala Sarmiento en su columna de "El Heraldo de México".

Para terminar con dichos rumores Natalia detalló que se trata únicamente de un tema de contrato.

"En realidad tengo un rollo de contrato y estamos viendo si retomamos o no, no creo que tenga que ver con eso (llegada de Atala Sarmiento) o no sé pero estamos viendo de su lado y el mío qué onda", explicó Natalia.

Una de cuando me acababa de cortar el pelo Una publicación compartida de Natalia Tellez (@natalia_tellez) el 9 Jul, 2018 a las 11:07 PDT

La joven de 32 años, además señaló que no le gusta que se hable de una competencia entre mujeres.

"Yo de verdad me gustaría mucho, sobre todo en cuestión de mujeres, que dejen ese contra pique, esa competencia, es tan malsano es tan triste (...) si Atala escribe de verdad que le vaya súper bien y de verdad nunca va a ser una por otra", detalló Natalia.

Por estaturas... ?? Una publicación compartida de Natalia Tellez (@natalia_tellez) el 5 Jul, 2018 a las 10:07 PDT

Asimismo, destacó que en caso de que se fuera no sería por diva, "Uno hace su trabajo y vive su vida y la otra parte no te corresponde. Ahora sí que lo que opinen los demás está de más. Ahí es consideración de la gente", dijo al programa.

