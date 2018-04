Espectáculos

"Uno debe ponerse el traje de buzo y hacerse bolita": Atala Sarmiento en "Hoy"

La ex conductora del programa "Ventaneando" acudió al programa matutino "Hoy" y sus seguidores criticaron la ausencia de Andrea Legarreta y Galilea Montijo

AZUCENA URIBE 19/04/2018 02:34 p.m.

Las reacciones en Twitter por la ausencia de Legarreta y Montijo hacia Sarmiento no tardaron. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El día de hoy participó como invitada la ex conductora de "Ventaneando" Alata Sarmiento, en el matutino de Televisa, "Hoy", y tras los rumores de posibles roces con Andrea Legarreta y Galilea Montijo fue entrevistada por Raúl Araiza, Fernando del Solar y Mauricio Mancera.

Un día antes los conductores del matutino invitaron a la audiencia a participar, les pidieron que enviaran las preguntas que les gustaría que le hicieran a Atala.

Le cuestionaron si estaba interesada en participar en algún programa de imitaciones, ya que los seguidores de Sarmiento, aseguraron que lo hacía muy bien.

A la que mejor imito es a mi mamá pero no sé si en algún momento lo haré, aseguró entre risas.

Cuando le preguntaron sobre la verdadera razón de su salida de "Ventaneando", ella aseguró que no quiso renovar su contrato porque no le convenía.

También dijo que no está en contacto con sus ex compañeros, que los extraña mucho, pero por el momento solo habla con "la Choco" de cosas de familia porque es su cuñada.

Le cuestionaron si estaría interesada en tener una participación diaria en el programa "Hoy" y Atala contestó, que por el momento tomará unas vacaciones, se irá de viaje a Roma para centrarse, descansar y disfrutar.

Por ahora estoy tranquila, en paz, estoy asimilando el proceso, fueron muchos años de mi vida en el programa, reveló.

Raúl Araiza le preguntó que si había llorado tras su salida del programa de revista de TV Azteca, a lo que respondió: "Mucho, a mares, mal estaría que no llorara, no soy un robot, no soy de palo, extraño a mis compañeros".

"Tengo una fuerte fortaleza y soy optimista, siempre trato de ver las cosas positivamente, sacar lo mejor y aprender de ello para seguir adelante".

Asimismo, Atala Sarmiento sostuvo que no se arrepiente de nada, que siempre ha estado muy segura de sus decisiones y trata de ser una persona congruente con lo que dice y hace.

En exclusiva @AtaSarmi visita el Foro de Hoy y así responde sobre sus planes y proyectos #HoyQuiero compartirlo contigo pic.twitter.com/Gvo9ivDCiP — Programa Hoy (@programa_hoy) 19 de abril de 2018

Por otro lado, las reacciones en Twitter no se hicieron esperar, el aparente desprecio de Andrea Legarreta y Galilea Montijo hacia Sarmiento, provocó un sinfín de burlas y comentarios de los usuarios:

Primeras imagenes de Natalia,Andrea y Galilea fuera de foco hablando de Atala Sarmiento en @programa_hoy pic.twitter.com/lbZUjnjl9N — Jorge Eduardo (@george_edu) 19 de abril de 2018

No veo a Andrea Legarreta y Galilea Montijo que le den la bienvenida a Atala Sarmiento en el @programa_hoy de #Televisa ???????? la envidia la tienen bien pelona — Ariel Martínez (@ArielMR24) 19 de abril de 2018

No cabe duda que atala sarmiento nació para la televisión luce hermosa y habla claro con congruencia aparte preparada culta le dio una arrastrada a la @GalileaMontijo y la Andrea es que ella si estudio y no se conforma con un 6 como yo ja @programa_hoy — Dulce (@newdilema5) 19 de abril de 2018

Donde estan las viboras arpías de Andrea Y Galilea para Recibir a Atala Sarmiento en @programa_hoy. — Jorge Eduardo (@george_edu) 19 de abril de 2018

Porque no están Galilea Montijo y Andrea Legarreta ??? en la entrevista de #atalasarmiento ?????? @programa_hoy — evis martinez (@evismartinez1) 19 de abril de 2018

