Atala Sarmiento responde a los que la critican por entrar a Televisa

REDACCIÓN 13/10/2018 12:57 p.m.

Tras meses de escándalo y polémica tras anunciar su salida de "Ventaneando", recientemente Atala Sarmiento se ha incorporado a Televisa como la nueva conductora del programa "Intrusos", pero la mala vibra no deja de rodearla, ahora la tachan de malagradecida y diva sus excompañeros.

De acuerdo con E-consulta, en su columna que publica en El Heraldo de México, la Atala abrió su corazón y expresó su sentir. "Volver a empezar", es el título que compartió, en donde expresa que sus "amigos" la tildaron de "malagradecida".

"He comprobado, una y otra vez, que volver a empezar ¡siempre ha valido la pena!", expresó Atala.

Aquí lo escrito por la hoy conductora de Intrusos, de Televisa:

A lo largo de mi vida me he visto obligada a empezar de nuevo muchas veces. Tanto en lo personal, como en lo profesional

En ambos casos ha dolido mucho, pero al final siempre he sabido respetarme lo suficiente como para saber que merezco estar en un lugar en el que me sienta mejor.

La vida es muy clara en sus mensajes; a veces, nos hacemos los sordos hasta que nos da el empujón para que le hagamos caso. Así fue como decidí comenzar en Televisa con el programa Intrusos hace justo una semana; una nueva etapa profesional, en una nueva empresa, y sobre todo, con una gran ilusión.

EL CAMINO HACIA ESTA DECISIÓN HA SIDO SINUOSO Y COMPLEJO.

Me he tenido que enfrentar a cosas muy dolorosas como que antiguos colegas que se decían mis "amigos" me hayan puesto injustos calificativos de "malagradecida" o "diva".

El haber estado 23 años en la misma empresa, y 14 años en un solo programa hablan por sí solos de mi agradecimiento y lealtad. Siempre he reconocido públicamente la oportunidad brindada y cuando se me tendió la mano. Pero esa oportunidad de nada hubiera servido si yo no hubiera tenido el talento para aprovecharla. Recibí mucho y yo también entregué todo de mí. Así que nadie está en deuda conmigo y yo no le debo nada a nadie. Estamos en paz.

Solamente yo he estado en mis zapatos para vivir las cosas buenas, y también las malas que pasé durante esa larga etapa que he dejado atrás. Nunca he hablado de ellas, ni lo haré jamás, porque no es mi estilo, ni me gusta estancarme en cosas que no me ayudan a construirme.

Hay un instante en el que te das cuenta de que ya no estás tranquila, en el que sabes que no puedes forzar a nadie a quererte en su equipo; ahí reconoces que mereces estar en otro lugar en el que te valoren.

Es como cuando te separas de una pareja. Al principio de la relación todo es armonía y felicidad. Después notas que persiguen metas distintas, que has soportado cosas que no debías, que no te sientes igual de valorada que antes, que ya no te tratan igual y descubres que es más doloroso seguir, que separarte de él. Ése es el momento en el que sabes que tienes que decir adiós y seguir adelante con tu vida...

Y seguir adelante con tu vida no significa dejar de querer a alguien u olvidarte de lo que hizo por ti. Se trata de encontrar en tu interior esa fuerza y el valor de amarte y valorarte lo suficiente para saber que hay dolores que ya no quieres seguir sintiendo.

Y aunque cuesta mucho, he comprobado, una y otra vez, que volver a empezar ¡siempre ha valido la pena!

Dicen por allí que este mundo es de los que se atreven y por eso, con mucha gallardía y coraje, decidí seguir adelante en esta nueva aventura, ¿me acompañan?

