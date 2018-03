Espectáculos

Esta fue la grosería que recibió Atala Sarmiento de Pati Chapoy

El jueves fue la última vez que los espectadores de Ventaneando vieron a Atala Sarmiento en el programa que por su aspecto no estaba nada comoda

El pasado jueves 22 de marzo fue la última vez que la periodista de espectáculos Atala Sarmiento apareció en el programa "Ventaneando", quien tiene como titular a la periodista Pati Chapoy.

Hace unos días atrás surgieron los rumores de que supuestamente, Atala Sarmiento había estado en Televisa, al parecer, en pláticas para nuevos proyectos.

El día de ayer te informamos que Atala había confirmado su salida del programa de revista, de acuerdo a sus declaraciones su jefa Pati Chapoy se molestó por el supuesto rumor de una visita a Televisa y por no llegar a un acuerdo en su renovación de contrato.

En aquel programa del pasado jueves, se respiraba un ambiente tenso en Ventaneando, se veía a los conductores incomodos.

Atala Sarmiento de 45 años tenía pocas y cortas intervenciones y sus compañeros del set, no le prestaban atención.

No, no estabas mal; es real que no me hacían caso", respondió a uno de tantos comentarios que le dejaron en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a Debate, el periodista Alex Kaffie, dio a conocer que Atala Sarmiento, estaba fuera de "Ventaneando" e incluso, también hizo mención de la "grosería" que la conductora recibió en el último programa que participó.

¿Ya se dieron cuenta que está muy tenso el ambiente en Ventaneando? Pati Chapoy y Atala ni la mirada se dirigen. Algo no anda bien, indicó Alex Kaffie en un tuit.

El viernes Atala Sarmiento ya no estuvo en "Ventaneando".

ASÍ REACCIONARON USUARIOS DE REDES TRAS LA SALIDA DE ATALA SARMIENTO DE VENTANEANDO

Pati Chapoy lanzó una indirecta al aire, para después ver de reojo a Atala.

"La vida de pronto te da unos reveses, a veces provocados por uno mismo y a veces, pues te envuelven de tal forma, pues que te llevan entre las patas, pero bueno, arrojo Pati Chapoy.

Luego de muchos dimes y diretes en redes sociales, Atala Sarmiento dio a conocer a Adela Micha, que fue Pati Chapoy quien tomó la decisión de que ya continuaría en el programa.

Lo que si te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en ´Ventaneando´. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato.

Asimismo, Atala resaltó que esta fuera de Ventaneando, más no de TV Azteca.

