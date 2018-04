Atala Sarmiento

Tachan de traidora a Atala Sarmiento por foto con productores de Televisa

Atala Sarmiento no ha cerrado la puerta con Televisa y su amistad con personas de esa empresa le han valido el mote de traidora

REDACCIÓN 13/04/2018 12:58 p.m.

Se especula que Atala Sarmiento escucha propuestas de Televisa, por lo que su retorno a la televisión podría no tardar (FOTO TOMADA DE WEB)

Gran revuelo causó la foto en la que aparece Atala Sarmiento junto a la productora de "Hoy", Magda Rodríguez y otros productores de Televisa, eso le valió que la tacharan de traidora en las redes sociales.

De acuerdo con E-Consulta, la ex productora de "Enamorándonos" compartió una foto en la red social en donde aparece junto Atala y otras personas que laboran en Televisa, como Carmen Armendáriz y Martha Carrillo.

La salida de Atala Sarmiento de "Ventaneando" causó sorpresa en el medio del espectáculo, incluso se rumoró que había hecho una visita a San Ángel, para negociar un contrato millonario con la televisora; pero fueron eso, rumores.

La ex de Tv Azteca no ha cerrado la puerta a Televisa y dijo escucha propuestas, por lo que su retorno a la televisión podría no tardar.

Pese a que algunos la llamaron traidora, otros de piden que la contraten en Televisa.

Estos algunos de los comentarios en contra de Atala Sarmiento:

"Y todavia se ofende y bloquea porque le dice uno que lo sigue negando cuando hay gente que la vio en Televisa... Vaya hipócrita!!! @atasarmiento".

"No que no mentirosa traicionera".

"@atasarmiento si ya estabas con un pie en televisa entonces por qué te pusiste muy digna negandolo,".





