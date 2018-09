Foto deja al descubierto los "arreglitos" que se ha hecho Atala Sarmiento

REDACCIÓN 20/09/2018 07:17 p.m.

Atala Sarmiento compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de hace 29 años, cuando apenas tenía 16, en la imagen la conductora aparece en traje de baño. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores es que la conductora luce muy distinta, según los internautas se hizo varios arreglitos.

De acuerdo con Publimetro, la ex conductora de "Ventaneando" luce casi idéntica a su hermano, el también conductor Rafa Sarmiento.

Estos fueron algunos de los comentarios que compartieron en la foto de Atala: "Hola no inventes eres Rafa Sarmiento", "Flaca siempre fue, pero sí se hizo arreglos con bisturí porque no se parece nadita", entre muchos otros.

¿Tú qué opinas, se ve igual Atala Sarmiento o luce completamente distinta?

