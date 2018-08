Sin censura, Atala Sarmiento despotrica contra Televisa

REDACCIÓN 02/08/2018 06:32 p.m.

Atala Sarmiento no ha dejado de protagonizar escándalos, primero fue su inesperada salida de "Ventanenado", luego los rumores de su contratación en Televisa y ahora que no tiene ningún proyecto en puerta, la ex conductora habla de su situación y sin Censura despotrica contra la telvisora.

De acuerdo con Soy Carmín, Atala asegura que la televisora no le paga lo suficiente y es por ello que ha preferido esperar, pues "no tiene prisa".

Se había dicho que había ido a Televisa y que yo cobraba muy caro. No es que yo cobre muy caro, es que ellos me ofrecieron muy poquito, comenta la conductora.

Sarmiento explica que para ella fue algo muy complicado descubrir que la televisora en cuestión no cubriera el sueldo que ella tenía estimado. Pero también descubrió que ella no es la única persona que está pasando por esta situación y eso, de algún modo, la ha llevado a ser mucho más empática con sus seguidores a través de las redes sociales.



No hay ninguna prisa. Me encuentro ante un reto muy importante porque me estoy tratando de quitar un vestido que ya no quiero usar, quiero ponerme otro. Porque ya lo usé 14 años y ya siento que me aprieta. Quiero ponerme otro vestido, dijo.

Atala asegura que ahora está disfrutando de cosas que antes no podía, pero de vez en cuando también llega el recuerdo de sus compañeros a quienes extraña profundamente.



"Extraño a algunos de mis compañeros, pero extraño ese momento de estar en vivo, de hacer la televisión. No hay prisa, ya llegará el momento en que pueda volver a retomarlo", aseguró.

La conductora también confesó que su hermano y pareja han sido uno de los mayores pilares durante estos duros momentos. Si bien no reveló la cifra que Televisa estuvo dispuesta a pagarle, la conductora asegura que este es un mal momento que pasará cuando menos lo espere, pues tiene la plena confianza de que llegará otra oportunidad laboral en algún momento.

"Poder encontrar un refugio cuando he tenido momentos de reventar y escapar. Ha pasado muy poco tiempo, la verdad fueron 23 años, entonces hay cosas que me duelen. Mi madre me dice, no sé cómo no te has roto. No va a llegar ese día, yo voy a salir adelante, yo estoy encantada de que así sea", aseguró.

