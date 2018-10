Atala Sarmiento relató que la ex novia de Luis Miguel se quedó dormida en plena entrevista

REDACCIÓN 08/10/2018 06:26 p.m.

La semana pasada, la conductora Atala Sarmiento acudió como invitada al programa "Miembros al aire" y durante la entrevista reveló uno de sus secretos más guardados.

De acuerdo a Msn, Atala Sarmiento confesó que durante una entrevista una famosa cantante se quedó dormida en plena charla.

Yo no sé si así era con el Micky pero sí, sí, qué aburrida la mujer. Se me quedaba jetona la vieja, contó.

Y es que Ata recordó cuando Mariah Carey se le quedó dormida durante una entrevista.

"Empezamos la entrevista y me la cortaron, no sé si 7 u 8 veces, me habían dado 30 minutos con ella y yo ya llevaba como 15 con dos preguntas que le había hecho y me contestaba en monosílabos, detalló.

ARREMETEN CONTRA FEY POR HACER DESPLANTE A SUS SEGUIDORES EN FIRMA DE AUTÓGRAFOS

También narró que cada vez que la cortaban, "la vieja se tiraba en el diván y se jeteaba y entonces con un piecito así porque estaba descalza, le daba play a un boom box que tenía ahí y se tiraba y venia la masajista y le sobaba el cuello, y la última vez que cortaron me dijo ´ay perdón pero es que ayer me dormí a las 4 de la mañana filmando mi nuevo videoclip.

Y yo dije ´ay mamacita para una vez que te alquilas y ganas millones de dólares, pues ¿qué le costaba cooperar con la entrevista?, continuó.

Asimismo, Atala Sarmiento añadió que tuvo que cortar la entrevista porque iba a perder su vuelo de regresó a la CDMX, ''dije:´ay mamacita para una vez que te alquilas y ganas millones de dólares, pues ¿qué le costaba cooperar con la entrevista?''.

Tiempo después la disquera le informó que no le gusta que la entrevisten las mujeres porque lo considera un reto.

Tras las declaraciones de Atala Sarmiento, Raúl Araiza, muy "molesto", aseguró que Mariah era una mujer insegura y que por eso le incomodaba realizar ese tipo de cosas.

auc

LEA TAMBIEN Transexual manda contundente mensaje a Lupita Jones y después se suicida Lupita Jones se encuentra en el ojo del huracán tras sus polémicas declaraciones en contra de la participación de transgéneros en Miss Universo

LEA TAMBIEN Vidente predice que Kate del Castillo podría morir de la misma forma que Jenni Rivera La vidente dijo que Kate del Castillo debe cuidarse pues hay carteles de la mafia que no están contentos con la actriz por su encuentro con "El Chapo"