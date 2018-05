Asteroide perdido "2010 WC9" rozará la tierra este martes

REDACCIÓN 14/05/2018 05:06 p.m.

El asteroide "2010 WC9" fue descubierto el 30 de noviembre del 2010 y el 8 de diciembre del mismo año desapareció del radar sin dejar huella.

Recordemos que el Catalina Sky Survey en Arizona descubrió al asteroide de 100 metros.

Prácticamente ocho años después, el cuerpo rocoso volvió a aparecer sorprendiendo a los astrónomos, ya que viene con dirección a nuestro planeta. Eso sí tranquilos, ya que no nos impactará.

Según informa Publimetro, este martesĀ se acercará a la Tierra hasta la mitad de la distancia de la Luna. Es decir, a 203.453 kilómetros de nuestro planeta.

Lo particular del asteroide, es que de acuerdo a los datos proporcionados por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, es que será la vez que esté más cerca de la Tierra en casi 300 años.

Además, el medio destaca que el '2010 WC9' cuando pase cerca de nuestro planeta "lo haría lo suficientemente brillante como para verse en los telescopios de aficionados apuntando a la ubicación y el tiempo correctos", resaltando que la zona donde mejor será visible es en el hemisferio sur.

We continue tracking 2010 WC9 leading up to it's close approach tomorrow at a distance of 203,000 km#SpotTheAsteroid@AsteroidDay @NEOShieldTeam @CloseApproaches @AsteroidTracker @AstronomyFM @AstronomyNow @BBCStargazing @exploreplanets@neiltyson @ProfBrianCox @earthskyscience pic.twitter.com/FKhzi25C9e