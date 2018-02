ELECCIONES CDMX

Los ´polémicos´ aspirantes de Morena a alcaldías

La Silla Rota enlista los "trapos sucios" y polémicas por las que estos candidatos de Morena son recordados entre la ciudadanía

SHARENII GUZMÁN 07/02/2018 09:16 p.m.

Victor Hugo Romo, Clara Brugada, Francisco Chíguil, Layda Sansores y Armando Quintero (Especial)

Los 16 aspirantes de Morena que buscarán ser los primeros alcaldes de la Ciudad de México en las elecciones del 1 de julio, oficializaron su registro. Seis ya fueron delegados con otros partidos y otro tanto arrastra un pasado polémico, que incluso puso en riesgo su precandidatura.

En la actualidad Morena cuenta con cinco delegaciones: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, las cuales buscarán refrendar y extender su dominio en aquellas demarcaciones que gobierna el PRD vinculado al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Morena dará la pelea a partir del 31 de marzo, fecha en que comienzan las campañas, con candidatos que ya ganaron elecciones, sin embargo sus gobiernos fueron señalados por irregularidades como es el caso de Víctor Hugo Romo Guerra, quien aspira a la Miguel Hidalgo y Francisco Chiguíl, a Gustavo A. Madero.

También Clara Brugada, Layda Sansores, y Armando Quintero son conocidos por ser funcionarios controvertidos. La Silla Rota enlista sus "trapos sucios" y polémicas por las que son recordados entre la ciudadanía.

Víctor Hugo Romo Guerra a Miguel Hidalgo

Es diputado en la Asamblea Legislativa del DF y fue jefe delegacional del PRD en Miguel Hidalgo durante el periodo de 2012 a 2015. En su gestión, vecinos acusaron a su gobierno de "facilitar" el crecimiento desmedido de desarrollos inmobiliarios, principalmente en colonias como Polanco, Escandón, Las Granadas y Anzures.

Luego de las elecciones de 2012 fue conocido como el perredista que le arrebató al PAN uno de sus bastiones en la ciudad. Antes de que llegara a la administración esta delegación fue blanquiazul durante 12 años. Sin embargo, concluyó su administración con muchas críticas y cuestionamientos, lo que ocasionó que Acción Nacional regresará de la mano de Xóchitl Gálvez Ruiz.

Ya como delegada, la ex funcionaria federal denunció que recibió una demarcación con unas finanzas desaseadas . Galvez interpuso demandas ante la Procuraduría General de Justicia de la ciudad y ante la Procuraduría General de la República por diversas irregurlaridades en el pago de obras que no se habían realizado, por modificar los contratos y por uso indebido de atribuciones. Aunque las denuncias no son contra él directamente, la delegada afirma que tiene responsabilidad por haber sido titular de la demarcación. Romo ha negado las imputaciones.

A finales de 2017 su nombramiento como coordinador de organización de Miguel Hidalgo y virtual precandidato de Morena a la alcaldía causó polémica y revivió el tema de las demandas. Después, Romo Guerra aclaró que a él no lo investiga la Procuraduría capitalina pero reconoció que había declarado en calidad de testigo.

Francisco Chíguil a Gustavo A. Madero

Ex delegado de Gustavo A. Madero con el PRD de 2006 al 2008. No concluyó su periodo porque fue separado del cargo, luego de la tragedia del New´s Divine. Chíguil gobernaba hace nueve años cuando elementos de Seguridad Pública realizaron un operativo en la discoteca que terminó con la muerte de 12 jóvenes. Pese a que el ex perredista fue sometido a investigación, libró la cárcel.

Su postulación como precandidato a la alcaldía de Morena generó molestia entre los padres y familiares de los adolescentes que perdieron la vida. Manifestaron su rechazo y pidieron a los dirigentes de ese partido reconsideraran su aspiración.

"Nos sentimos burlados porque permanece impune el principal responsable, que es Francisco Chíguil, delegado en Gustavo A. Madero en 2008, quien solapó la corrupción de su director de Gobierno, Rafael Bustamante y autorizó la apertura de la discoteca New´s Divine, por encima del rechazo de la comunidad", dijeron los padres, luego de su nombramiento como coordinador de organización de la GAM.

Clara Brugada a Iztapalapa

La ahora precandidata de Morena es conocida por el caso "Juanito", que en su momento generó críticas. Durante las elecciones de 2009 para renovar a jefes delegacionales,Clara Brugada, cercana desde ese entonces a Andrés Manuel López Obrador, ganó la candidatura pero Silvia Oliva, la otra aspirante, presentó una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que falló a su favor y le retiraron la postulación a Brugada.

En un mitin de protesta, López Obrador anunció que Rafael Acosta alias "Juanito" sería el candidato del Partido de Trabajo y de ganar la delegación, pediría licencia y cedería el cargo a Clara Brugada. Así ocurrió.

Juanito ganó las elecciones y al tomar el cargo pidió licencia con el argumento de que atendería problemas de salud. Sin embargo, se arrepintió y aseguró que fue "obligado" a cederle el poder a Brugada y que él era el delegado "legítimo".

Layda Sansores para Álvaro Obregón

Es senadora y hace dos años se lanzó como candidata de Morena a la gubernatura de Campeche, su estado natal. Es hija de Carlos Sansores Pérez, ex mandatario de ese estado y líder priísta muy connotado, y de Elsa María Sanromán, ex senadora y ex diputada federal. Es conocida por su temperamento y críticas al gobierno actual.

Layda desde joven se ha desarrollado en la política. Comenzó su carrera partidista en el PRI. Posteriormente, en 1997 fue candidata externa del PRD a la gubernatura de Campeche. Perdió la elección y con el argumento de que fue fraude montó un plantón en la Plaza de la República, nueve años antes de que López Obrador lo hiciera en Paseo de la Reforma de la CDMX.

Como senadora ha protagonizado varios "agarrones" y pleitos en el Pleno de la Cámara Alta durante discusiones de leyes o reformas polémicas. En tribuna se ha peleado con Luis Videgaray, Aurelio Nuño y Miguel Barbosa, ahora su compañero de partido.

Durante tres años consecutivos en la ceremonia para entregar la medalla Belisario Domínguez ha encarado al presidente Enrique Peña Nieto. Primero en 2015, le obsequió al jefe del Ejecutivo federal un ejemplar del libro "La Casa Blanca". En 2016, en el mismo evento le reclamó a EPN por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y en 2017 le entregó una carta donde cuestiona su gobierno, así como la aplicación de las reformas estructurales.

Armando Quintero para Iztacalco

Ex jefe delegacional por el PRD de 2003 a 2006. Fue secretario de Transporte y Vialidad durante el gobierno de Marcelo Ebrard. En ese periodo fue criticado y cuestionado porque su hermano José Guadalupe se aprovechó del cargo de Armando para liderear organizaciones piratas de taxistas que presuntamente operaban en las delegaciones Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

En esa ocasión, la bancada del PAN en la ALDF exigió la renuncia del entonces titular de la Setravi, a lo que Ebrard Casaubon se negó.

En 2012, antes de dejar la Setravi, se vio involucrado en el escándalo de las camionetas presuntamente de Televisa que fueron detenidas en Nicaragua con droga. Esto fue porque funcionarios de la dependencia a su cargo expidieron las licencias de los vehículos.

Su postulación en Morena generó molestia entre vecinos de Iztacalco y transportistas, quienes lo acusaron de diversas irregularidades cuando fue titular de Setravi y por un supuesto fraude en contra de 38 socios de la empresa SAJJ, operadora de la Línea 2 del Metrobús, que corre de Tacubaya a Tepalcates.

Los demás precandidatos de Morena a alcaldías

Durante el pasado martes, único día para registro de precandidaturas, también oficializaron su participación el diputado federal Vidal Llerenas, para Azcapotzalco; la actriz María Rojo en Coyoacán; el diputado local Néstor Núñez para Cuauhtémoc; Paola Félix Diaz para Cuajimalpa; el ex delegado del PAN, Fadlala Akabani, para Benito Juárez; Patricia Ortiz Courturier, para Magdalena Contreras.

Además de Judith Vanegas para Milpa Alta; Raymundo Martínez, para Tláhuac; Patricia Aceves,para Tlalpan; José Carlos Acosta epara nXochimilco y para Venustiano Carranza a Patricia Ruiz Anchondo.

