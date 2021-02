Ríos Piter se declara a favor de la agenda gay

Yo me he manifestado a favor de esa agenda, lo hice durante muchos años cuando fui legislador en las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y mantengo esa convicción, yo estoy convencido de que respetar el derecho de la gente, el derecho humano de la gente a decir con quien quiere casarse por ejemplo, pues es una opción que el estado no debería de restringir, hoy desafortunadamente aunque ya está reconocido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), solo nueve entidades de la república lo reconocen en la ley”, dijo Ríos Piter.