Aspirante a Fiscal había advertido imposición de Marcos Even

Desde el 15 de enero de 2018, Jorge Yunis Manzanares pronosticó en el congreso de Veracruz -al salir de una entrevista como aspirante a Fiscal Anticorrupción- que la imposición beneficiaría a Marcos Even Torres Zamudio. Siete meses después su mensaje se hizo realidad, pero él advierte que impugnará el nombramiento que califica como “espurio”.

“Ya estaba todo listo, desde el momento en que yo dije que Marcos Even iba a ser, a mí me informaron que ya hasta tenían carnitas asadas para salir a celebrar, pero como se destapó antes, lo retrasaron en dos ocasiones. Como ya están a punto de irse, acordaron este nombramiento espurio para protegerse”, compartió Yunis en entrevista para LA SIILA ROTA.

De acuerdo con el ex subprocurador de Justicia del Estado, será mediante la promoción de un amparo federal como impugnará el nombramiento de Even Torres, quien el pasado 24 de julio fue designado mediante un dictamen improvisado que fue votado por 27 diputados panistas, perredistas y afines al gobierno en turno, sin obtener una mayoría calificada.

“Desde el momento que salió la convocatoria decía que las dos terceras partes -de los diputados locales- tenían que acordar el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. Ayer se llevó a cabo como debe de ser, dos veces fue expuesta la candidatura de Marcos Even ante en la sesión permanente y no juntó los 34 votos que necesitaba, sino solo 27”.

“Yo impugnaré por medio del amparo esas violaciones que me hicieron como participante, al no reinar los requisitos que los diputados en la convocatoria. No tiene caso designar a alguien con 27 votos, cuando la ley marca 34, si así fuera pues se acordarían muy fácil todos los decretos que se hacen ante dicho congreso. Es una aberración jurídica y una resolución amorfa”, recriminó Manzanares.

Sobre la afirmación que usted hizo de que Marcos Even Torres seria el Fiscal Anticorrupción, ¿en qué se basó para sostenerlo? Y ¿qué impresión le deja que su pronóstico se haya hecho realidad?, se le preguntó.

“Es una burla para los ciudadanos, desde hace siete meses lo dije públicamente que Marcos Even iba a ser (…) A mí me informaron que ya hasta tenían carnitas asadas para salir a celebrar. Yo le dije al diputado Enrique Enríquez Ambell –integrante de la Comisión de Procuración de Justicia- ‘diputado, va a ser Marcos Even el candidato’, me respondió “Licenciado, tenme confianza”.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares presume autonomía en la designación del Fiscal Anticorrupción y niega que haya tenido injerencia en el congreso de Veracruz, ¿qué opinión le merece?

“Por favor, cómo no va a tener injerencia, ya nadie le cree al señor gobernador. Primero sale diciendo que Duarte quería imponer a un fiscal anticorrupción y él viene a hacer lo mismo y salieron -como dicen los diputados de Morena- peor que el gobierno de Duarte. Claro que él lo puso y los diputados no son más que unos serviles al gobernador”.

Diputados de oposición aseguran que con la designación de Marcos Even funcionarios de este gobierno se estarían blindando para la próxima administración, ¿qué opina?

“Claro que sí, es una línea que agarraron los diputados panistas para imponer a un fiscal a modo y proteger todos los actos de corrupción que se están cometiendo en este gobierno, tienen miedo de que se les vaya a aplicar la ley en la próxima administración. Esperamos que más participantes hagan lo propio e impugnen esta bochornosa decisión”.

mvf