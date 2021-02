Con cargo al erario, asociaciones priistas facturan medicina estética

Aparentemente las agrupaciones no tienen empleados, pues no reportan gastos en servicios personales (Foto: web)

Xalapa, Ver.– Un total de 11 asociaciones políticas de Veracruz -9 ligadas al PRI- recibieron en 2017 un presupuesto superior a los 3 millones 800 mil pesos. En la revisión del gasto, de parte de la autoridad electoral, se detectó que los fondos destinados a actividades políticas y el fomento de la cultura democrática sirvió para pagar a constructoras y a un proveedor de medicina estética.

Según el dictamen consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Asociaciones Político Estatales del Organismo Público Local Electoral (OPLE), aparentemente las agrupaciones no tienen empleados, pues no reportan gastos en servicios personales. Movimiento Civilista, por ejemplo, no gastó la prerrogativa que le dio la autoridad local, lo que la convierte en asociación de membrete.

Este miércoles 12 de septiembre se presentó en la Mesa del Consejo General del Organismo Público Local (OPLE), el dictamen de la Comisión de Fiscalización, en la que se sancionan algunas omisiones administrativas en el manejo de la prerrogativa estatal.

Las multas que se impusieron, y que podrán ser impugnadas ante la autoridad jurisdiccional, se consideran leves o graves. Las sanciones van desde amonestaciones públicas, hasta pago de multas por cerca de 300 mil pesos en su conjunto.

Las agrupaciones políticas son la antesala para la constitución de partidos políticos, por lo que, en las últimas décadas, previo al proceso electoral, se ha peleado por el registro ante la autoridad local.

En Veracruz, la mayoría de las asociaciones que han logrado mantener su registro -al menos 9- están ligadas al partido tricolor. Los presidentes, quienes las dirigen, fueron postulados a un cargo de elección o representación popular por el partido que hoy es la tercera fuerza a nivel nacional.

El artículo 25 del Código Electoral establece que para integrar una asociación basta con reunir mil cincuenta afiliados en el Estado; contar con un órgano directivo de carácter estatal y delegaciones en, cuando menos, setenta de los 212 municipios; y realizar actividades políticas en por lo menos dos años consecutivos.

La misma legislación garantiza financiamiento público, lo que obliga a las asociaciones a informar al Organismo Público Local Electoral, en los plazos y formas que se establezcan, lo referente al origen, monto y aplicación de los recursos que utilicen para el desarrollo de sus actividades.

Su función es contribuir al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada, y en eso deben enfocar el gasto de la prerrogativa estatal.

El PRI tras las agrupaciones

Las asociaciones en Veracruz mantienen una dependencia con el partido tricolor, tal es el caso de Alianza Generacional, agrupación del hoy diputado federal, exsenador y excandidato a la Gubernatura de Veracruz, Héctor Yunes Landa.

También está la agrupación Fuerza Veracruzana, liderada por José Caicero Hernández; Ganemos México la Confianza, que dirige el rector de la Universidad de Xalapa, Carlos García Méndez; Movimiento Civilista Independiente, a cargo de Arturo Matiello Canales; Unidad y Democracia, que heredó Héctor Zúñiga Martínez, hermano del dirigente estatal del PRI, Américo Zúñiga Martínez.

Asociación Política justifica parcialmente el manejo de 190 mil pesos

Democracia e Igualdad Veracruzana fue registrada por Rigoberto Romero Cortina. El logro de la prerrogativa fue muy cuestionado, funcionarios del entonces Instituto Electoral Veracruzano (IEV), hoy Organismo Público Local Electoral (OPLE), acusaron la entrega de documentación falsa.

Dicha asociación acumuló tres observaciones por el manejo de 195 mil pesos. Presentó de manera extemporánea la factura por el pago de 125 mil pesos a la empresa proveedor de material de construcción, Infraestructura Logística y Servicios Blainde, S.A. de C.V., con sede en Quintana Roo.

No entregó documentos complementarios por el pago de una factura de 35 mil pesos, ni el contrato por la prestación de servicios con la empresa Proyectos, Diseños y Acabados Gráficos La Tinta, S.A. de C.V. de San Andrés Tuxtla, cuando la oficina de la Asociación está en la capital del Estado.

En consecuencia, por las observaciones administrativas, la organización de Romero Cortina solo fue amonestada públicamente, por no justificar el manejo del 50 por ciento de los recursos que entregó el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Asociaciones ligadas a Yunes Márquez, observadas por el manejo de recursos

En el caso de Manuel Zamora Casal registró la asociación Foro Democrático Veracruz, que al igual que Vía Veracruzana de Amadeo Flores Villalba, brincaron del tricolor al albiazul, en abril de este año hicieron pública su adhesión a la campaña del candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez.

Por el manejo de los recursos del 2017, Foro Democrático Veracruz, representada por Zamora Casal acumuló 10 observaciones por el manejo de 56 mil 800 pesos, incumplió con la entrega de contratos de comodato, de arrendamiento, de actividades continuas, no entregó el reporte de la cuenta bancaria a la que se transfieren los fondos y que tiene firmas mancomunadas.

Tampoco informó de la cancelación de cheques, ni entregó las pólizas o la justificación del gasto de 15 pagos, le observaron el manejo de 52 mil pesos, y no pagó impuestos por 3 mil 903 pesos.

Por lo anterior, el OPLE determinó multarlo con un monto total de 53 mil pesos, que van a ser retenidos de la prerrogativa del 2019 y transferidos al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Tecnológica (Covecyt).

La guerra por la tarifa de transporte en Veracruz

Gerardo Buganza en la mira del OPLE; entregó facturas a proveedores de medicina estética

Generando Bienestar, que está ligada a Gerardo Buganza, excandidato del PAN a la Gubernatura, y funcionario de la administración de Javier Duarte de Ochoa fue sancionada por nueve faltas administrativas. Presentó 2 facturas en el ejercicio 2017, por el gasto de 46 mil pesos por concepto de papelería y consumibles de cómputo, sin embargo, la factura, que se emitió en marzo, respalda una operación realizada en diciembre de 2016.

También omitió presentar el contrato de prestación de servicios de los eventos realizados con el proveedor “Lucía Esther Sosa Aburto” por un importe de 65 mil pesos. Sosa Aburto aparece en el padrón de proveedores del Gobierno del estado como Constructora.

Además, incumplió con la entrega del contrato de prestación de servicios de los eventos realizados, con el proveedor “Ángel Salvador Tenorio Espinosa” por un importe de 100 mil pesos; también aparece en el catálogo de construcciones.

Del año 2016, no logró justificar el manejo de 22 mil 500 pesos, y presentó dentro de sus gastos por comprobar en el 2017 una erogación de 800 pesos a nombre de “Medic Estet Physical”.

No existe registro de la razón social que facturó, sin embargo, el mismo acuerdo determina, “es dable, indicar que este tipo de gastos no forman parte del objeto de operación de una Asociación”.

La Medicina Estética Facial y Medicina Estética Corporal, logran mejorar la apariencia física sin necesidad de pasar por operaciones complicadas de manera rápida y efectiva.

Por las observaciones al manejo irregular de los recursos públicos se le impuso una multa por 156 mil 291 pesos, que tendrá que pagar en enero del 2019.

Asociaciones sin directorio

Otra agrupación vinculada al PRI es la Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, que representa Rubén Castillo Guerrero; y Democráticos Unidos por Veracruz, que cuenta con un portal de internet, pero no tiene directorio.

Esta última acumuló tres observaciones por el manejo de 195 mil pesos. Presentó de manera extemporánea la factura por el pago de 125 mil pesos a la empresa proveedor Infraestructura Logística y Servicios Blainde, S.A. de C.V., con sede en Quintana Roo.

No entregó documentos complementarios por el pago de una factura de 35 mil pesos, y no presentó el contrato por la prestación de servicios con la empresa Proyectos, Diseños y Acabados Gráficos La Tinta, S.A. de C.V. de San Andrés Tuxtla, que hizo trabajo de impresión de editoriales.

La AP sólo fue amonestada públicamente, por no justificar el manejo del 50 por ciento de los recursos que entregó el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Unidad y Democracia y Democráticos Unidos por Veracruz, fueron amonestados públicamente por no informar de manera oportuna el gasto de 12 mil y 75 mil pesos, respectivamente, en la impresión de publicaciones.

Después de revisar los estados financieros y las facturas entregadas al área de prerrogativas del OPLE, se emitió el dictamen que sanciona a cinco de las 11 asociaciones políticas.

La simulación en el gasto

El dictamen consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Asociaciones Político Estatales, evidencia el descontrol del manejo de los fondos públicos, hay agrupaciones que no invirtieron los recursos, otros mantienen las cuentas bancarias en ceros, y algunas más tienen pendiente cobrar algunas cuentas o pagar impuestos.

El anexo del acuerdo que se validó con los votos de dos de los cinco consejeros, revela que fue la agrupación Vía Veracruzana la que obtuvo el mayor fondo en el 2017, la autoridad local le entregó 353 mil 271 pesos, al igual que a las otras 10 agrupaciones, y ellos lograron ingresar 34 mil 830 pesos por concepto de financiamiento de sus asociados.

Otras que reportaron ingresos extras son Movimiento Civilista Independiente y Alianza Generacional, que recibieron mil 500 y 10 mil 600 de financiamiento de sus asociados en efectivo. Que se suman a los 353 mil 271 pesos que depositó el OPLE.

El mayor número de observaciones se genera al momento de gastar el recurso, y tener que justificarlo ante la autoridad estatal. De las 11 agrupaciones Movimiento Civilista no reportó gastos de operación ordinaria, que incluye servicios personales, materiales y suministros o servicios generales, es decir, no operó a lo largo del 2017 o por lo menos no gasto los recursos.

Solo informó la inversión por concepto de apoyos materiales por mil 500 pesos. por lo que, en su cuenta bancaria, al 31 de diciembre del 2017, su saldo era de 353 mil 271 pesos, es decir, la totalidad de la prerrogativa que entregó el OPLE al inicio del año.

El resto de las AP no reportan gasto en servicios personales, es decir, no cuentan con platilla laboral, por lo que no hay gente en las oficinas que reportan ante la autoridad electoral; en cuanto a materiales y suministros lo invertido varía -de dos mil hasta 107 mil pesos-; y en servicios generales reportaron gastos desde 121 pesos hasta 35 mil 193 pesos.

En el concepto de apoyos materiales 10 asociaciones, excepto Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, reportó gastos en educación y capacitación política. Ahí los montos van desde los mil 500 pesos hasta los 368 mil 600 pesos; para tareas editoriales, es decir la publicación de panfletos, libros o folletos, gastaron desde 12 mil hasta 280 mil pesos.

Sólo Alianza Generacional de Héctor Yunes reportó gastos por publicidad de 53 mil pesos, y Vía Veracruzana gastó 13 mil pesos en apoyos de administración.

mlmt