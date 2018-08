Asia Argento, precursora del movimiento #MeToo, acusada de abuso sexual a un menor

REDACCIÓN 20/08/2018 12:01 p.m.

El medio The New York Times reveló que la actriz italiana, Asia Argento, hace unos años pagó a un joven actor para no ser acusada de conducta sexual inapropiada.

Recordemos que Asia Argento fue una de las primeras en acusar públicamente al productor Harvey Weinstein de agresión sexual y que formó parte del movimiento #MeeToo.

#Cannes2018 ? la bataille des femmes continue Una publicación compartida de asiaargento (@asiaargento) el 19 May, 2018 a las 1:57 PDT

De acuerdo a Publimetro, el diario estadunidense aseguró que Asia Argento pagó 380 mil dólares al entonces actor infantil Jimmy Bennett de 17 años de edad.

Asimismo, Bennet relató que en 2013, Argento de 37 años lo atacó en hotel de California por lo que podría ser calificado como un delito contra un menor de edad.

El New York Times mostró las pruebas legales y pagos entre los abogados de Argento y los de Bennett dispuestos en el reclamo.

La defensa de Bennett alegó que el trauma provocado por Argento en el menor causó que su carrera se obstaculizara.

This Love Kills Fascists @anthonybourdain Una publicación compartida de asiaargento (@asiaargento) el 27 Abr, 2018 a las 4:24 PDT

De acuerdo con las fechas de los documentos legales, la acusación por acoso sexual en contra del menor sucedió casi en la misma fecha que Argento denunció a Harvey Wienstein por el mismo delito.

Asia Argento acusó al ex productor de Hollywood de haberla violado cuando tenía 21 años en 1997.

Las pruebas

Jimmy Bennett contó que durante un encuentro, la actriz le dio a Bennett alcohol, comenzó a besarlo, lo empujó a la cama, recorrió el cuerpo con su boca, le hizo sexo oral para forzarlo a penetrarla, el diario estadunidense también aseguró que el joven tiene fotografías de ambos tendidos en la cama desnudos.

Los abogados de Bennett describieron el encuentro en el hotel como una "agresión sexual" que resultó traumática para su cliente y amenazó su salud mental.

Ese mismo día, Argento publicó fotografías de ambos en su cuenta de Instagram. "El día más feliz de mi vida, en reunión con Jimmy Bennett". A ambos se los ve sonrientes. Otra imagen los muestra abrazados. "Mi hijo, mi amor hasta que viva. Marina del Rey, mayo 2013".

