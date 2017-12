Fotos

Así reaccionaron las Famosas ante la filtración de fotos íntimas de Montserrat Oliver

Varias artistas se solidarizaron con la conductora y le enviaron diversos mensajes de apoyo

REDACCIÓN 21/12/2017 06:04 p.m.

Montserrat Oliver y su novia Yaya Kosikova, vieron expuesta su intimidad con el hackeo de imágenes personales (FOTO TOMADA DE WEB)

Así reaccionaron las famosas al enterarse de la filtración de fotos íntimas de la conductora Montserrat Oliver y su actual pareja Yaya Kosikova.

De acuerdo con Quién, luego de la filtración, Oliver emitió un comunicado para manifestar su molestia y tristeza por el hackeo que violó su intimidad.

Una de las primeras en solidarizarse con la conductora, fue la cantante Noelia, quien recordando lo que padeció cuando se hizo viral un video donde tenía relaciones sexuales, le envío palabras de aliento.

Querida @montserrat33 mi solidaridad para contigo, hermosa. Puedo sentir lo que vives en estos momentos. Quisiera poder en estos momentos darte un abrazo y decirte que hay luz al final en este tipo de pesadillas, que seas fuerte y que lo más importante sea que no le des explicaciones al mundo (...) NO HAY NADA QUE TE DEBA AVERGONZAR. FRENTE EN ALTO Y CAMINANDO FIRME. Después de 12 Años el infame video explicito donde salgo yo, sigue en la red, gastamos 4 años de nuestras vidas tratando de eliminarlo, gastamos una fortuna en tratar de bajarlo y al final no pudimos, solo aprendí ahora a vivir con ello, y nunca más me he dejado dar por ofendida por ese acto cobarde, ya que yo soy más que ese Video, y tú eres más que unas Imágenes. SIGUE ADELANTE Y QUE NADA NI NADIE TE ARREBATE LA FELICIDAD. Te Mando un Beso y Un Abrazo Grande. Noelia, expresó la cantante

Marjorie de Sousa también le expresó su apoyo a Montserrat: "Me sumo y te apoyo, el respeto a la privacidad, pero sobre todo a la mujer, no debemos permitir ningún abuso. Menos de este tipo, YA BASTA DE LUCRAR CON EL DOLOR, LA VIDA, LA INTIMIDAD DE LA MUJER. No más acoso, burla #Respeto".

Las muestras de afecto y apoyo de su inseparables grupo de amigas que se hacen llamar "Las Lagartonas", no se hizo esperar.

Roxanna Castellanos mostró su cariño al postear: "Montsigy eres una mujer enorme, un ser humano siempre pendiente de quienes te rodean, amorosa, preocupona, apapachadora, y trabajadora a morir, siempre entregada a lo que haces #FuerzaMontsigy ... Estoy contigo SIEMPRE ... Te Amo ".

Por su parte Yolanda Andrade, quien aprovechando las fiestas decembrinas y le jugó una broma a su gran amiga para reírse del momento amargo por el que está pasando.

"#publicoconocedor #todosqueremos @montserrat33 @yayakosikova @fabiolacampomanes Gracias a la Comunidad LGTBIXYZ #powergirls #yolandaandrade #publicoconocedor #metoo #montserratoliver", escribió Yolanda junto a las imágenes donde se ve como le regala un pan conocido como "Pan de Mujer".

La policía cibernética ya investiga la filtración de fotografías íntimas de Montserrat Oliver y Yaya Kosikova

