Así fue el pleito de Meade y AMLO por la CNTE

El pleito inició el sábado cuando presuntos integrantes de la CNTE impidieron un acto de Meade en Puerto Escondido, Oaxaca; lo que generó una respuesta de AMLO

REDACCIÓN 16/04/2018 10:49 a.m.

Chocan AMLO y Meade por actos de la CNTE (Especial/Archivo)

Este fin de semana los candidatos presidenciales José Antonio Meade Kuribreña y Andrés Manuel López Obrador tuvieron un enfrentamiento debido a acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Fue el pasado sábado que presuntos integrantes de la CNTE impidieron un acto de Meade en Puerto Escondido, Oaxaca, ya que se enfrentaron con militantes priístas antes del discurso del ex secretario de Hacienda.

Esa es la posición de los priistas en toda la nación, atacar.



En la votación nos vemos. Ni un voto al PRIANRD. pic.twitter.com/UR5tmxfM6j — Juan (@vicuyaze) 14 de abril de 2018

El choque de ambos grupos obligó a desviar una caminata que se realizaría por las calles de este destino turístico hasta la plaza municipal.

Meade respondió a las agresiones diciendo que la violencia y la intolerancia son inaceptables venga de quien venga, "deben ser repudiadas por todos".

"Seguiremos defendiendo la calidad de la educación para las niñas, niños y jóvenes de México y apoyando el crecimiento y el talento de los maestros de nuestro país, que en su inmensa mayoría luchan por ser mejores cada día en la noble actividad de la enseñanza", agregó.

Finalmente, Meade dio pie a la polémica al señalar que "esta intolerancia es alimentada y animada por Andrés Manuel López Obrador, quien busca regresar a la venta y herencia de plazas magisteriales y al secuestro de la educación en nuestro país. Esto no ocurrirá".

Condeno enérgicamente los actos de intolerancia y agresión cometidos por integrantes de la CNTE en Oaxaca. No contentos con torpedear la calidad educativa de nuestros niños y jóvenes, apuestan por la vía violenta como expresión. Recordemos que son los aliados de @lopezobrador_ — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 14 de abril de 2018

AMLO responde

Al día siguiente, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le dedicó un verso a su rival del PRI como respuesta:

"¿Qué le mando decir al candidato? ¡Ternurita! ¡Ternurita! ¡Apúrate porque te va a ganar Margarita!", lanzó frente a sus seguidores en Tijuana, Baja California.

Luego de este acto de campaña, López Obrador comentó que ante el conocimiento de la geografía de los cacicazgos del país en México y uno de esos caciques fue quien propició el ataque en el evento de Meade, aunque no quiso expresar quién era.

"Así como visito todo el país, sé muy bien cómo está la estructura de cacicazgos. Ya sé cómo está el mapa, la geografía de los cacicazgos en México, y entonces cuando se da un caso en tal lugar, ya pienso quién está ahí", apuntó.

La acusación de que es responsable de un "mensaje de violencia", es muestra de que sus rivales están muy desesperados, comentó el candidato tabasqueño.

Al ser cuestionado sobre si llamará a la CNTE a no caer en actos de violencia, Andrés Manuel dijo que primero se debe corroborar quiénes participaron y que no es nadie para hacer recomendaciones a organizaciones sociales.

Y Meade reacciona

Tras los dichos de López Obrador sobre que será rebasado por la independiente Margarita Zavaña, José Antonio Meade comentó que espera que el tabasqueño no pierda el buen humor al perder por tercera vez la Presidencia el próximo 1 de julio.

En un mensaje acompañado del HashTag AndrésPerderásOtraVez, Meade escribió: "Espero que ahora que pierdas por tercera vez, no pierdas el buen humor, Andrés".

Espero que ahora que pierdas por tercera vez, no pierdas el buen humor, Andrés. #AndrésPerderásOtraVez pic.twitter.com/ub7u2IjHAC — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 15 de abril de 2018

Asimismo, la mañana de este lunes, el ex funcionario federal volvió sobre el tema de esta manera:

"No hay futuro promisorio sin educación de calidad. #YoMero me pongo del lado de los buenos maestros. Los apoyaré con capacitación y salarios dignos. Vivirán mejor. Lamentable que @lopezobrador_ apueste por el retroceso y la violencia magisterial. No pasarán".

No hay futuro promisorio sin educación de calidad. #YoMero me pongo del lado de los buenos maestros. Los apoyaré con capacitación y salarios dignos. Vivirán mejor. Lamentable que @lopezobrador_ apueste por el retroceso y la violencia magisterial. No pasarán????. — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 16 de abril de 2018

Ahora resta ver si López Obrador sigue en la discusión con Meade en el tema educativo.

