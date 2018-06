Filtraciones de videos y fotos íntimas

Así fue como robaron las fotos y videos íntimos de Zague, Montserrat y Patty López

El caso de Montserrat Oliver fue el primero que expuso el riesgo que representa usar una señal de WiFi abierta en Rusia

REDACCIÓN 26/06/2018 08:48 p.m.

Esta fue la forma en que hackers consiguieron robar las fotos y videos íntimos de los conductores Zague, Montserrat y Patty López (FOTO ESPECIAL)

A la hora de que los usuarios se conectan a estas redes en búsqueda de señal WiFi, los piratas informáticos bajan toda la información de los equipos electrónicos".

Los conductores Luis Roberto Alves Zague, Montserrat Oliver y Patty López de la Cerda, han sido víctimas de los hackers rusos, quienes robaron de sus dispositivos fotos y videos íntimos para filtrarlos en la red.

La filtración que sufrió Montserrat Oliver, en diciembre del año pasado, en la que divulgaron fotos sexuales de ella y su pareja la modelo Yaya Kosikova, se suscitó después de que ambas visitaran Rusia. Así lo explicó la propia Oliver luego de que denunciara el hecho y las autoridades cibernéticas le explicaran que tras conectarse a estas redes en búsqueda de señal WiFi, los piratas informáticos aprovecharon para bajar toda la información de los equipos electrónicos. Esto mismo volvió a retomarlo Javier Tejado para El Universal.

Lo mismo les pasó a Zague, el 12 de junio, y a Patty López unos días después, el 22 de junio —ambos son conductores de TV Azteca—. Las imágenes de estas tres personalidades del entretenimiento circularon por las redes sociales en todo el mundo y, claro, éstas se viralizaron con fuerza en México. Y esto, la viralización, es justo lo que buscan los hackers rusos pues las cuentas desde donde publican estas fotos y videos ganan dinero —y seguidores— en la medida en que el material es visto y retuiteado, publicó Javier Tejado en su columna.

¿QUÉ GANAN LOS HACKERS CON LAS FILTRACIONES?

Las páginas en las que se sube el material robado ganan dinero y seguidores, por ello buscar personalidades que en verdad llamen la atención y generen polémica, para que sea mayor la difusión y por lo tanto los ingresos.

¿CÓMO HACEN PARA ROBAR LA INFORMACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS?

De acuerdo con el sitio Alta Densidad, usar el WiFi nos vuelve vulnerables; encontramos señales de WiFi disponibles en hoteles, restaurantes, bibliotecas, aeropuertos o plazas. La mayoría de locales ofrecen redes WiFi públicas y no dudamos un instante en disfrutar de sus ventajas. Es cómodo y gratuito. Sacamos nuestro teléfono móvil, nuestra tableta o nuestro portátil y nos conectamos a ellas sin pensar que un ciberdelincuente puede interceptar nuestro dispositivo y robar nuestros datos.

El atacante no necesita ni un gran presupuesto ni ninguna destreza informática especial para robarte los datos. Será capaz de espiarte sin demasiadas dificultades si se lo propone.

Todo lo que necesitas son 70 euros, un coeficiente intelectual medio y un poco de paciencia, expone el hacker Wouter Slotboom, un experto en seguridad que en tan solo 20 minutos, fue capaz de conseguir los datos personales de casi todos los usuarios de una cafetería de Ámsterdam e incluso un historial de sus últimas búsquedas en Google.

Provisto de un portátil y un pequeño dispositivo del tamaño de un paquete de cigarrillos, Wouter lanzó un programa y la antena comenzó a interceptar señales de los teléfonos celulares y portátiles del establecimiento. Después, ejecutó el clásico ataque "man in the middle", logrando que su red se convirtiera en intermediaria entre la víctima y la fuente: los usuarios creían estarse conectando a la red del local y, sin embargo, se estaban conectando a la red ficticia de este experto en seguridad, que asegura que todos los programas necesarios para llevar a cabo esta tarea se pueden descargar fácilmente de Internet. En poco tiempo, 20 usuarios se habían conectado a la red. Pero no solo eso: Slotboom fue capaz de conocer sus direcciones MAC e incluso ver las especificaciones de sus teléfonos móviles, una información que podía haber utilizado fácilmente para conocer los agujeros de seguridad de cada dispositivo. Descubrió incluso qué aplicaciones estaba utilizando cada usuario. Este hacker pidió al periodista neerlandés que le acompañaba que escribiera su usuario y contraseña. En unos segundos, los dos datos estaban en su poder.

Esto mismo que explicaba el hacker fue lo que ocurrió con los dispositivos de Zague, Montserrat y Patty López de la Cerda. Incluso en Estados Unidos alertaron a los ciudadanos que iban al Mundial que fueran cuidadosos con sus dispositivos electrónicos como celulares, computadoras y iPads.

Lo mismo hicieron en Reino Unido, el National Cyber Security Centre mandó una alerta a todos sus ciudadanos que viajaban a Rusia para el Mundial, titulado: "Evita que te metan un ciber gol este verano". En esta comunicación, disponible en ncsc.gov.uk, también recomiendan acciones para minimizar riesgo de hackeos.

