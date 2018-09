"Así escapé del sacerdote que abusó de mi durante décadas"

REDACCIÓN 13/09/2018 06:19 p.m.

"No esperabas que algo así pudiera ocurrir, era algo muy confuso. No era posible que un hombre tan religioso pudiera estar haciendo todas estas cosas por su perversión sexual. No era posible", cuenta James Hamilton, un cirujano gástrico que ahora tiene más de 50 años, y que fue abusado sexualmente por el sacerdote Fernando Karadima en Chile, en donde más de 100 clérigos católicos están siendo investigados por presuntos delitos sexuales.

"Algo muy terrible que ocurría es que cada vez que abusaba de mí, me enviaba a otro sacerdote para que me confesara", recuerda Hamilton y agrega que "así que me echó toda la culpa a mí. Y este otro sacerdote, que sabía todo, siempre se mantuvo en silencio cuando confesé sobre Karadima. Me dijo: 'Ten paciencia, no te preocupes'", cuenta.

Karadima era un sacerdote carismático en la distinguida parroquia de El Bosque, en Santiago, y ofrecía el consuelo que muchos anhelaban porque Chile llevaba más de una década bajo la dictadura del general Augusto Pinochet.

El sacerdote le ofreció refugio a Hamilton cuando éste era todavía un adolescente, a principios de los años 80.

"Para una persona joven, era como la abeja y la miel: era una persona dulce en un mundo de dificultades en el que te la pasabas luchando", dice Hamilton.

Su padre había abandonado el hogar familiar, y el joven Hamilton no era por aquel entonces más que un adolescente vulnerable: una presa fácil para un abusador experimentado.

James Hamilton

