Estos son los mensajes que lanzaron los famosos por el Día de la Mujer

Gracias a la incansable lucha por la igualdad de género, la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció como Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Famosos compartieron mensajes de amor y apoyo a las mujeres en su día.

CASOS DE MUJERES PRODIGIOSAS QUE FUERON BORRADAS DE LA HISTORIA POR CULPA DE HOMBRES

Lejos de una felicitación, el mundo de la farándula desea igualdad entre hombres y mujeres, alentado a las damas a perseguir sus sueños.

Hay que apoyar y respetar a todas las mujeres, siempre recordarnos que si podemos. Feliz día de la mujer! Nuestra mente es lo único que nos limita... / RESPECT and SUPPORT other women always! Happy woman´s day! The future is Female strength, and great future for men too!... pic.twitter.com/CEKrNeb0Qb