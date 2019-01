Juez rechaza la demanda de Ashley Judd contra Harvey Weinstein

REDACCIÓN 10/01/2019 09:05 p.m.

En el último año la carrera y vida de Harvey Weinstein como productor de Hollywood se desmoronó debido a los delitos de agresión sexual que varias mujeres señalaron en su contra, una de las primeras en romper el silencio fue la actriz Ashley Judd y tal parece que la ley no le hará justicia.

De acuerdo con Publimetro, el juez Philip S. Gutierrez, de la Corte Federal para el distrito de Los Ángeles, falló que la demanda de acoso sexual de la actriz no entra en el ámbito de una ley de California, pero que Judd aún puede llevar al productor a juicio por acusaciones de difamación e interferencia económica, reportaron los diarios Los Angeles Times y The New York Times.

Judd dijo que tras rechazar las propuestas sexuales de Weinstein hace dos décadas, éste la difamó con el director de El Señor de los Anillos Peter Jackson, lo que perjudicó su carrera.

Weinstein, de 66 años, también enfrenta un proceso penal en Nueva York y es objeto de otras investigaciones. El exmagnate del cine ha negado cualquier acusación de sexo no consensual.

