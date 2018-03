POLÉMICA POR ASPIRANTES

Sin transparencia elección de nuevo auditor de la Federación

Diputados acordaron "voto secreto" para designar al nuevo titular de la ASF

ESTÉFANA MURILLO 14/03/2018 11:09 p.m.

Fundamental dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. (Cuartoscuro).

Pese a la exigencia de organizaciones de la sociedad civil para que el proceso de elección del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sea transparente, la Cámara de Diputados acordó que el nombramiento se definirá a través de "votación secreta".

En una reunión este miércoles, los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) determinaron que la elección del nuevo auditor se definirá en votación por cédula, es decir, a través de una papeleta que es depositada en urna. Ello impide conocer por cual de los tres candidatos votarán cada uno de los diputados presentes en la sesión.

Según un acuerdo previo alcanzado el 7 de marzo, será este jueves cuando el Pleno someta a votación la terna elegida por la Comisión de Vigilancia de la ASF a principios de diciembre, que quedó integrada por Ángel Trinidad Zaldívar, Arturo Orci Magaña y David Colmenares Páramo.

Quien logre una mayoría calificada, es decir las dos terceras partes de los votos de los presentes, será el sucesor de Juan Manuel Portal. En caso de que ninguno de los nombrados llegue al número requerido la terna se desechará y tendrá que reponerse el proceso de elección.

Polémica por aspirantes a la ASF

La votación que se pretende alcanzar este jueves, se da en medio de la polémica y los cuestionamientos de organizaciones como México Evalúa, Red por la Rendición de Cuentas, Transparencia Mexicana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Borde Político y Fundar por los perfiles que integran la terna.

De hecho, han exigido a la Cámara de Diputados que justifique la elección de Arturo Orcí, David Colmenares y Ángel Trinidad como candidatos a ocupar la titularidad de la ASF ya que hasta el momento no hay nada que explique porque ellos fueron declarados idóneos de entre los 41 aspirantes que participaron en el proceso de auscultación.

Según lo advirtieron las organizaciones aunque la Comisión de Vigilancia, encargada de entrevistar a los interesados, celebró sesiones públicas y admitió preguntas ciudadanas a los aspirantes, a la fecha no hay información que permita conocer y entender el razonamiento que siguió cada grupo parlamentario para evaluar y definir la terna.

"La ASF es una institución fundamental dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pues es el ente que permite vigilar cómo se ejercen los recursos públicos. Sin una auditoría autónoma, sin una auditoría que sirva, se seguirá abriendo la puerta a la corrupción y la impunidad que tanto lastiman a los mexicanos. No podemos permitirnos nombramientos que no observen los máximos estándares de transparencia y rendición de cuentas, máxime tratándose de una institución que busca coadyuvar a una verdadera rendición de cuentas, transparente y eficaz del ejercicio del erario" sostuvieron representantes de las citadas organizaciones.

No están garantizados los consensos

Por otra parte, aunque se alcanzó el acuerdo de que este jueves se tenga el nombre del nuevo auditor, algunos legisladores advierten que no están garantizados los consensos.

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que no basta con lograr la mayoría calificada para designar, este jueves, al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), si no se generan consensos no sólo en esta Cámara, sino en la sociedad.

"No basta lograr la mayoría calificada (dos terceras partes de los diputados), en un nombramiento tan trascendente y en este momento en el que una de las prioridades de los mexicanos es el combate a la impunidad y a la corrupción", insistió.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que su bancada había pedido más tiempo para dialogar y buscar los consensos necesarios, dejando entrever que aún no hay definiciones claras al respecto.

"Este jueves, ya estará integrado en el orden del día, y veremos finalmente qué resuelve el Pleno, si uno (de los finalistas) logra mayoría calificada será el nuevo auditor, sino se repite el procedimiento", expuso.

LEA TAMBIEN En el limbo, denuncias de la ASF Desde 1999 la Auditoría Superior de la Federación ha presentado cerca de mil denuncias en la PGR y en 99.4% de los casos no hubo sentencia judicial

LEA TAMBIEN Reclaman elección de candidatos a ocupar la ASF Organizaciones exigieron a la Cámara de Diputados justificar la elección de candidatos para ocupar el cargo de auditor superior de la ASF

LEA TAMBIEN Privilegios de catedráticos y gastos excesivos en la UV detectados por la ASF Catedráticos y líderes sindicales cobraron jugosos salarios aun cuando habían solicitado licencia sin goce de sueldo

ams