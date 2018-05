Detecta ASF irregularidades en municipios de Hidalgo

Deficiencias en entrega-recepción de obras, conceptos pagados pero no ejecutados y retenciones de impuestos que no ingresaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) son parte de irregularidades en las que incurrieron municipios de Hidalgo en el ejercicio fiscal 2016, en el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presume un posible daño a la hacienda pública por 27 millones 413 mil 700 pesos.

Entre los municipios con observaciones se encuentra la capital del estado, Pachuca con faltas al aplicar los recursos que obtuvieron de participaciones federales.

Todas las observaciones económicas corresponden a un ayuntamiento: Mineral de la Reforma, el segundo más importante en la zona metropolitana de Pachuca, que fue gobernado por Filiberto Hernández Monzalvo, quien fue detenido el 8 de marzo por de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) en cumplimiento a una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en peculado de 15 millones 74 mil 400 pesos, entre 2012 y 2016.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Candidatos opacos esconden patrimonio, en Hidalgo

El faltante, de acuerdo con la auditoría financiera 1033-DE-GF que realizó el órgano fiscalizador, consiste en 22 millones 364 mil 100 pesos en gastos de los cuales no existe documentación justificativa, así como 106 mil 300 pesos por bienes adquiridos no localizados y a 38 mil 800 pesos por los intereses financieros no transferidos a la cuenta de las participaciones federales.

Además, la ASF identificó que en 4 millones 904 mil 500 pesos fueron retenidos a empleados municipales, pero no entregados al SAT. Aunado al proceso por peculado, el exedil Hernández Monzalvo fue denunciado el 5 de junio del año anterior por no entregar retenciones de ISR de 850 trabajadores, entre 2015 y 2016.

Aunque no tuvieron dictámenes económicos adversos, debido a que las auditorías practicadas a sus cuentas no fueron financieras, sino con enfoque de desempeño, el órgano fiscalizador determinó que dos municipios más, Mineral del Monte y Pachuca, incurrieron en faltas al aplicar los recursos que obtuvieron de participaciones federales.

El gobierno capitalino, según la inspección 1036-DS-GF, no contaba con firmas de integrantes de comité de obras en 6 de 31 actas de entrega-recepción, mientras que el de Mineral de la Reforma no tuvo esta documentación en diez proyectos, según la auditoría 1035-DS-GF.

La ASF también constató que en la construcción del puente vehicular en Teocalco, entre Tula y Tlaxcoapan, se pagó un contrato por 9 millones 29 mil 500 pesos para la colocación de trabes, pero en una visita al lugar éstos no se encontraban montados.

mvf

LEA TAMBIEN Pagó alcaldesa de Hidalgo 125 mil pesos por aparecer en revista El ayuntamiento de Pachuca, a cargo de la alcaldesa panista Yolanda Tellería Beltrán, gastó 125 mil 280 pesos en un publirreportaje y un videoreportaje