“El Bronco”, Graco y Duarte lideran observaciones de la ASF

De acuerdo con el informe publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los estados con más observaciones en la Cuenta Pública 2016 son Nuevo León, Morelos y Veracruz, gobernados en ese año por Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, Graco Ramírez y Javier Duarte.

En las estadísticas dadas a conocer en días recientes, se muestra que del total de recursos que proporcionó la Federación a cada estado se detectaron irregularidades en 98 mil 102.9 millones de pesos.

Tan sólo estos tres estados representan el 55.9% de las observaciones en los recursos federales de las 32 entidades.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El cártel inmobiliario de CDMX; sus operadores en el gobierno de Mancera.

Entre los principales problemas que encontró la ASF se encuentran: recursos no ejercidos, falta de documentación comprobatoria del gasto, transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, retenciones no enteradas a terceros institucionales, recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de los recursos, recursos ejercidos con conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo o programa, así como pago de remuneraciones indebidas a personal.

Ante esto, se emitieron 4 mil 439 recomendaciones, 184 promociones de Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 643 solicitudes de aclaración, 2 mil 557 observaciones y 19 multas a los diferentes gobiernos y dependencias.

Nuevo León: De una muestra de 56 mil 504 millones de pesos de recursos federales, se detectaron anomalías en 9 mil 841 millones de pesos; es decir, 17.4%.

El gobernador de la entidad durante 2016 fue Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, hoy aspirante presidencial por la vía independiente.

Por solventar están pendientes aún 5 mil 823 millones de pesos.

Morelos: En esta entidad, la ASF tomó una muestra de 18 mil 951 millones de pesos, de los cuales se encontraron irregularidades en 3 mil 42 millones de pesos; por lo que representa un porcentaje de 16.1.

Graco Ramírez, gobernador de Morelos por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha estado al frente del estado desde el 2012, por lo que es responsable de la Cuenta Pública del 2016.

Un total de 959 mil millones de pesos quedan por solventarse ante este órgano auditor.

Veracruz: La Auditoría Superior de la Federación tomó una muestra de 88 mil 6 millones de pesos y de ellos, encontró irregularidades en 19 mil 728 millones de pesos, lo que representa el 22.4% el número más alto en el listado de los 32 estados.

Esta entidad es gobernada por Miguel Ángel Yunes Linares, quien tomó el poder en diciembre del 2016; es decir, durante los primeros 11 meses del año gobernó el priísta Javier Duarte de Ochoa, hoy preso por delitos de corrupción.

Por este monto, hasta el pasado mes de enero aún quedan pendientes de solventar 7 mil 578 millones de pesos.





Las otras entidades con mayor porcentaje de recursos con observaciones por la ASF son Baja California, con 15.6%, seguida de Tamaulipas, con 13.9%.

Por el contrario, lo estados con menor número de irregularidades detectadas son la Ciudad de México, con 247.5 millones de pesos; Puebla, con 500 millones de pesos, Querétaro con 259.9 millones de pesos; Aguascalientes, con 282.9 millones de pesos y Jalisco, con 2 mil 348 millones de pesos.





Tabasco supera en subejercicios

Otro aspecto que mide la Auditoría Superior de la Federación es el subejercicio; es decir, los recursos que no se ejercieron a pesar de que cada estado los recibió por parte del gobierno federal.

La entidad que destacó en esta lista es Tabasco. Se le asignaron para la Cuenta Pública 2016 17 mil 238 millones de pesos, de los cuales dejó sin ejercer 967 millones de pesos.

El segundo lugar lo tiene Guanajuato, el cual obtuvo 32 mil 501 millones de pesos y no utilizó mil 326 millones de pesos.

Le sigue Nuevo León, con un subejercicio de mil 118 millones de pesos; Guerrero, con mil 268 millones de pesos y Baja California Sur, con 257 millones de pesos.

Sin embargo, los estados con un porcentaje menor de subejercicio, los cuales utilizaron la mayoría del presupuesto federal asignado, son Tlaxcala con sólo 30 millones de pesos; Coahuila, con 108 millones de pesos y Durango, con 118 millones de pesos.

ams