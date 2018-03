VIOLENCIA

En este puente, cada tres horas asesinaron a una persona en Guerrero

Acapulco, sigue coronando la lista con siete muertos, cifra que compite con el 81 por ciento de ocupación hotelera.

MARGENA DE LA O 19/03/2018 05:47 p.m.

Homicidios y ejecuciones marcaron este fin de semana de asueto (Foto tomada de la web)

Chilpancingo, Guerrero (La Silla Rota). En el segundo fin de semana largo del año, en Guerrero han asesinado a una persona cada tres horas. Del sábado a la mañana de este lunes, o sea en un lapso de 48 horas, la cifra de homicidios en este recuento es de 16 personas en ocho municipios distintos: Tixtla, Acapulco, Taxco, Zihuatanejo, Tecpan, Eduardo Neri, Arcelia e Iguala.

El conteo de homicidios, de acuerdo a los reportes policiacos, quedaron así hasta las tres de la tarde de hoy lunes: Sábado, asesinaron a cuatro personas: tres en Tixtla y uno en Acapulco. Domingo, mataron a 10: cinco en Acapulco, uno en Zihuatanejo, uno en Tecpan, uno en Taxco, uno en Zumpango (Eduardo Neri), uno en Arcelia. Lunes, hasta esta tarde, van dos, uno en Acapulco y uno en Iguala.

Es el segundo fin de semana consecutivo que en el estado hay un saldo similar. Acapulco, sigue coronando la lista, con siete muertos, cifra que compite con la ocupación hotelera que destacó esta mañana la Secretaría de Turismo: 83 por ciento.

Los casos más notorios ocurridos en el puerto, es el de ayer domingo, en la playa Caletilla: por la tarde, alrededor de las cinco, unos hombres mataron a otros dos hombres frente a turistas. Los asesinados estaban en la playa con su familia, conviviendo; los armados se acercaron y les dispararon, en el lugar murió a quien identificaron como taxista y el otro en un hospital cercano.

Otros casos reportados en el puerto son los ocurridos en Ciudad Renacimiento y en la zona rural. A un hombre lo hallaron desmembrado adentro de un taxi colectivo y a otro joven lo asesinaron a balazos en el andador 2 de marzo, cerca de la secundaria técnica 68, en Renacimiento. A un hombre más lo mataron en la entrada al pueblo de La Venta y a otro, en La Sabana.

Esta mañana asesinaron a balazos a un joven afuera de su casa, en la colonia Villa Guerrero, zona suburbana del puerto.

El sábado, el caso más destacado por número y forma, fue el reportado en el libramiento de cuota hacia Tixtla, donde las corporaciones policiacas hallaron tres cadáveres de hombres que tenían huellas de golpes.

Con este caso se reactiva la lista de cadáveres tirados en el camino que va de Chilpancingo hacia la cabecera municipal de Tixtla.

Esta vez, el hallazgo de los cadáveres tiene una particularidad, los dejaron sobre un colchón en una de las vías carreteras. Parece que con está acción pretenden dar un mensaje, porque no es el primer caso que dejan en una escena similar y cerca de ese punto.

Apenas el 5 de marzo pasado, a orilla de la carretera, encontraron tres cadáveres sobre un colchón; tenían las manos atadas hacia la espalda.

En Chilpancingo, se supo esta mañana, que una mujer fue hallada muerta en el cuarto de un hotel de la colonia Villita. Este caso aún no forma parte del conteo, porque los peritos todavía realizan las diligencias, y no han hecho formal las causas de su muerte.

El caso del ex diputado priísta, Fernando Cruz Merino, ocurrido ayer domingo, se cuenta aparte, porque aún cuando la Vocería del Grupo Coordinación Guerrero informó que estaba abierta una investigación por crimen, esta mañana la Fiscalía General del Estado (FGE) difundió en sus redes sociales que murió a causa de una caída de una altura de casi tres metros.





