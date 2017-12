CRIMEN

VIDEO. "Hoy me asaltaron", joven denuncia robo en redes

A unos metros de Casa Puebla, donde vive el gobernador Antonio Gali Fayad, dos hombres con armas de fuego robaron a Issis Juárez algo más que su bolsa

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 26/12/2017 07:20 p.m.

Issis Juárez denunció en redes el asalto (Foto. tomada de la web)

PUEBLA (La Silla Rota).-A unos metros de Casa Puebla, donde vive el gobernador Antonio Gali Fayad, dos hombres con armas de fuego robaron a Issis Juárez algo más que su bolsa. Le quitaron la oportunidad de viajar a Escocia al robar su licencia de conducir y la de su novio, documentos necesarios para su estancia en ese país.

Con la voz entrecortada por la rabia e impotencia de ver como su sueño del año se esfumó en segundos, la ciudadana optó por grabar un video que subió a Facebook para evidenciar que las víctimas al acercarse a las instituciones de seguridad y procuración de justicia, lejos de encontrar apoyo enfrentan burocracia, ineptitud y cero soluciones.

El sábado minutos antes de las tres de la tarde Issis Juárez visitó el mirador de la zona de Los Fuertes, que se ubica a unos metros de Casa Puebla, residencia oficial del gobernador en turno.

Mientras caminaba con un compañero por la zona, dos sujetos descendieron de un vehículo Chevrolet Sonic LTZ color blanco, los encañonaron y les exigieron entregar sus pertenencias. Minutos después huyeron del lugar.

Las víctimas solicitaron auxilio pero la patrulla con los uniformados llegó 20 minutos después de los hechos y se dijeron sorprendidos del robo, porque según su versión, en la zona generalmente hay policías.

"Cuando llego al Ministerio Público me exigieron una identificación, pero les expliqué que mis documentos los habían robado. Pero pues nada, tuve que ir a un café internet e imprimir una CURP, que cabe destacar no lo usan ellos como identificación oficial, pero no tenía otra".

"Lo que más coraje me da es que cuando empiezo a dar las características de los delincuentes me dicen: tiene que ir a la Fiscalía que está en la 31 Oriente y bulevar 5 de mayo...si lo que le urge a usted es el uso que le den a sus documentos, entonces si es aquí y le doy una constancia de hechos"

De lo que declaré sólo quedó en el papel 30 por ciento de los detalles. En lo que me hicieron firmar, precisó, modificaron lo hechos y pusieron que todo pasó tan rápido que no me di cuenta de nada, y al momento del atraco no hubo testigos ni cámaras.

También me hicieron firmar un documento para renunciar a mi derecho de apelar lo que dice la constancia de hechos, aunque la ley marca un periodo de 10 días para revisar los datos.

"Te amarran de manos. No puedes hacer nada, porque además yo necesitaba el acta para tramitar los documento que me robaron" explicó.

"Así está la justicia pronta y expedita en nuestro país, así está la delincuencia en Puebla y lo más risorio es que cuando llega la patrulla 20 minutos después de que fuimos asaltados, me dicen que ahí no pasa nada. Pero que cree señor policía, señor gobernador, señor presidente municipal, no había ni una maldita patrulla en ese momento."

Las autoridades a las que recurrió le quedaron de llamar, pero ninguna se ha reportado con Issis Juárez, cuyo amigo vino de la Ciudad de México a la feria del Juguete y regresó sin artículos y con la esperanza de que su tarjeta no haya sido saqueada por los asaltantes.

