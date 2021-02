Es asaltado en diez ocasiones; se defiende ante la incapacidad de la policía

Monterrey, N. L- Ernesto Cantú es dueño de un pequeño negocio de abarrotes en el municipio conurbado de Apodaca, donde se cansó de los continuos asaltos y enfrentó a los ladrones tras diez ocasiones que llegaron a robarle.

"Cuando el ladrón quiso tomar el dinero empezamos a forcejear y desgraciadamente se activa la pistola, me pega un tiro y seguimos peleando y me dispara en otra ocasión”, relata desde la cama de un hospital.

"Nunca lo solté por miedo a que me dispara en la cara o a matar, pero se dispara otra vez y ahora le pega a él", añade.

"Ya estoy cansado realmente, llevo más de 10 asaltos en mi negocio, yo creo que no es justo, es algo que ya lo considero de gravedad.

El fin de semana dos hombres armados llegaron hasta su negocio en la colonia Los Tréboles, para robar el efectivo que había en la caja registradora.

Decidió enfrentarlos pues no espera respuesta de la autoridad la que nunca ha dado resultados a los llamados de inseguridad en ese sector del norte metropolitano.

"Ya son balazos, asaltos, heridos y es algo muy delicado. Yo trabajo todo el día como para que venga otra persona y me quite lo que yo me gano", menciona Cantú.

Acusa que la policía tarda mucho en llegar cuando se le necesita y que a pesar de que cuenta con cámaras de seguridad, no impide los atracos.

Sabe del riesgo que enfrenta no solo él sino también los vecinos y recuerda que cada ocasión que ha Sido asaltado lo primero que cruza por su mente es su familia y en esta ocasión pensó que jamás la volvería ver.

Uno de los ladrones huyó y el otro fue detenido tras de que resultó lesionado en el forcejeo.

Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez Fiscal General se concreta a señalar por su parte que están para acudir al llamado ciudadano, además de que existen grupos policiales preventivos. “Tomamos el asunto y hay un detenido”, manifiesta.

jamp