Arturo reclamó a Yunes la muerte de dos hijos y lo asesinaron

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 15/07/2018 03:48 p.m.

Xalapa, Ver.- "Ya son dos hijos que me han matado, gobernador", gritaba Arturo Pérez en el centro de Acayucan, mientras peritos recogían el cuerpo de Édgar Pérez, el segundo hijo que perdía en ocho meses en manos de la delincuencia organizada.

"Quizá con esta declaración me oigan los asesinos y me maten más al rato. Pero no importa", sostuvo el padre de una manera casi prohibida en el municipio del sur de Veracruz: dando la cara ante la prensa. La respuesta a su consigna le llegó un mes después.

Declararé en Veracruz crisis humanitaria: Cuitláhuac García

Arturo murió a quemarropa como él lo había pronosticado.

Según el relato de su esposa, Agustina Sánchez, el hombre de 58 años salió de su vivienda -ubicada en la comunidad Teodoro A. Dehesa- alrededor de las 16:00 horas. Avisó que iría a un taller mecánico ubicado en la calle Abasolo a rotular su taxi, donde fue sorprendido por un comando armado que disparó sobre él.

De acuerdo con información del periodista Fabián Santiago, del Diario de Acayucan, Arturo recibió impactos de bala en el tórax y en el abdomen. Fue ingresado al hospital de Acayucan-Oluta, pero murió tras algunas horas de agonía.

Los Pérez, una familia de taxistas que fue borrada por la delincuencia organizada

Fue el 10 de junio de 2018, cuando Arturo Pérez Martínez reclamó ante los medios la muerte de Édgar Michelle Pérez Sánchez -de 34 años de edad- acribillado sobre la calle Juan de la Luz Enríquez, a escasos 70 metros del Palacio Municipal.

"De ahora de adelante trataremos de armarnos, ya basta del pinche gobierno", criticó el hombre con voz entrecortada, mientras lamentaba que era el segundo hijo que la asesinaban, sobre su unidad de trabajo.

Al primero de ellos de nombre Gerardo Arturo -explicó- lo ultimaron en noviembre de 2017 en las inmediaciones del río Ateopan. "Ya son dos hijos que me han matado. Ahorita me quedan tres nietos de Gerardo Arturo, y ahorita cuatro de Édgar Michelle", lamentó el padre.

"No nos hemos enriquecido de la maldad. Lo que tenemos es porque hemos trabajado. Yo en el campo, me gusta criar cochinos, pueden investigar, tengo cría de cochinos en la casa (...) Desde este momento le digo al señor gobernador (Miguel Ángel Yunes Linares) que se ponga las pilas, porque siempre he dicho que cuando la perra es brava hasta a los de la casa muerde ¿Por qué?, porque no hay vigilancia, señores", criticó el padre.

De acuerdo con los medios locales, Arturo Pérez logró denunciar los hechos de los que fue objeto con personal de la Fiscalía regional. Horas más tarde perdió la vida.

Exalcalde de Acayucan abandonó a la familia Pérez

En una entrevista publicada el 16 de noviembre en el Diario Acayucan, el periodista Fabián Santiago relató que en el funeral del primer hijo de Arturo Pérez, asistió el entonces alcalde Marcos Martínez Amador, quien a cambio de 1 mil 800 pesos pidió al padre que cesara las protestas contra el gobernador Miguel Ángel Yunes.

"Márcame cuando necesites algo, te apoyo", prometió el ex edil que llegó al cargo por el extinto partido Alternativa Veracruzana (AVE), pero que al perder el registro se sumó a las filas del Partido Acción Nacional (PAN), partido que hoy gobierna en Veracruz.

El reportero de Acayucan obtuvo un mensaje que Arturo Pérez envió al entonces edil que se lee: "Oiga mi presi, mándeme una patruya por el mortorio ya que estamos siendo amenazados. Atte Arturo Pérez", mensaje que nunca tuvo una respuessta.





LEA TAMBIEN "Ya son dos hijos que me han matado, gobernador": recrimina padre de taxistas El padre del taxista Gerardo Pérez Martínez, se vale de su enojo para protestar de una manera casi prohibida en Acayucan: dando la cara ante los medios

mvf